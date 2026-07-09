Peklo v továrni na obuv: Ničivý požiar pripravil o život najmenej 28 ľudí

PEKING - Požiar v továrni na výrobu obuvi vo východočínskej provincii Fu-ťien si vyžiadal najmenej 28 obetí na životoch. Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na dôkladné vyšetrenie príčin nešťastia a potrestanie vinníkov. Informovala o tom agentúra AFP.
Požiar vypukol okolo poludnia miestneho času v závode Huiteng Shoes v meste Ťin-ťiang. Na miesto požiaru bolo vyslaných 183 hasičov a záchranárov s 35 vozidlami. Z počiatočných zistení vyplýva, že požiar vznikol na prízemí továrne. Šírenie ohňa urýchlili vysoko horľavé suroviny používané pri výrobe obuvi, ktoré boli skladované v budove. Z miesta požiaru sa do okolia šíril štipľavý zápach, ktorý ľuďom spôsoboval podráždenie očí.
Prezident Si podľa štátnej agentúry Sinchua nariadil, aby záchranári urobili všetko pre záchranu osôb uviaznutých v budove a pomoc postihnutým rodinám. Zároveň vyzval na čo najrýchlejšie objasnenie príčin požiaru a prísne potrestanie vinníkov. Pobrežné mesto Ťin-ťiang v provincii Fu-ťien je globálnym centrom výroby obuvi a odevov a je známe ako hlavné mesto obuvi v Číne. Tisíce spoločností pôsobiacich v tomto meste vyrobili v roku 2024 viac ako 1,2 miliardy párov topánok, čo predstavuje približne 20 percent svetovej produkcie, vyplýva z oficiálnych údajov.
Čína v novembri 2025 spustila celoštátnu kampaň zameranú na prevenciu požiarov vo výškových budovách. Stalo sa tak po tragickom požiari v Hongkongu, pri ktorom zahynulo 168 ľudí. O mesiac neskôr si požiar bytového domu v provincii Kuang-tung vyžiadal ďalších 12 obetí.