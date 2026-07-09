Prírodná katastrofa s desiatkami obetí: VIDEO Pretrhla sa hrádza! Evakuovali desaťtisíce ľudí

PEKING - Silné dažde spôsobili v rôznych častiach Číny sériu katastrof. Zosuv pôdy pripravil o život desiatky ľudí, pretrhnutie hrádze zaplavilo celé mesto a meteorológovia varujú, že krajinu čakajú ďalšie intenzívne zrážky.
Čína bojuje s následkami extrémneho počasia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo viaceré provincie. Prívalové dažde vyvolali ničivé zosuvy pôdy, rozsiahle záplavy aj pretrhnutie vodnej hrádze. Úrady hlásia desiatky obetí a pokračujúce evakuácie obyvateľov z ohrozených oblastí.
Najtragickejšie následky mala prírodná katastrofa v provincii Kan-su na severozápade krajiny. Zosuv pôdy pri meste Long-nan zasiahol skupinu pracovníkov a zasypal 33 ľudí.
Záchranári našli 21 obetí
Po niekoľkodňovej záchrannej operácii úrady oznámili, že zahynulo 21 ľudí. Dvanástim sa podarilo katastrofu prežiť, pričom sedem z nich utrpelo zranenia. Väčšinu obetí tvorili pracovníci štátneho lesného podniku, ktorí sa v čase nešťastia nachádzali v horskom údolí.
Záchranné práce komplikoval náročný terén aj riziko ďalších zosuvov.
Pretrhnutie hrádze zaplavilo mesto
Ďalšiu mimoriadnu situáciu riešili úrady na juhu Číny v autonómnej oblasti Kuang-si. Po intenzívnych dažďoch sa pretrhla hrádza vodnej nádrže pri meste Cheng-čou (Hengzhou), čo spôsobilo rozsiahle záplavy.
Úrady nariadili evakuáciu desaťtisícov obyvateľov z ohrozených oblastí a záchranné tímy pokračujú v monitorovaní ďalších vodných nádrží, ktorých hladiny zostávajú kriticky vysoké.
Extrémne počasie zasiahlo viacero provincií
Silné búrky spôsobili škody aj v provincii Chu-pej, kde sa cez viaceré mestá prehnalo tornádo. Vietor poškodil budovy, infraštruktúru aj elektrické vedenia a záchranné zložky pokračujú v odstraňovaní následkov.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že vysoké riziko povodní pretrváva vo viacerých oblastiach južnej a strednej Číny. Mnohé rieky po výdatných dažďoch dosiahli nebezpečné hladiny a ďalšie zrážky môžu situáciu ešte zhoršiť.
Úrady varujú pred ďalšími prudkými dažďami
Čínska meteorologická služba vydala výstrahy pre viaceré provincie na juhovýchode aj severovýchode krajiny. Očakáva sa, že ďalšie zrážky môžu spôsobiť nové zosuvy pôdy, lokálne záplavy aj poškodenie infraštruktúry.
Obavy vyvoláva aj tropický systém nad západným Pacifikom. Hoci meteorológovia predpokladajú, že pred príchodom k čínskemu pobrežiu zoslabne, môže priniesť ďalšie výdatné dažde a skomplikovať záchranné práce v už postihnutých regiónoch.