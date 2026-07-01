Známy hudobník má pre fanúšikov smutné správy: Po rakovine... Diagnostikovali mu ďalšiu vážnu chorobu!

LONDÝN - Legendárny basgitarista britskej skupiny The Jam Bruce Foxton prehovoril o vážnych zdravotných problémoch. Len niekoľko dní po zrušení koncertov oznámil, že mu lekári diagnostikovali vážnu chorobu.
Hudobný svet zasiahla smutná správa. Bruce Foxton, dlhoročný basgitarista legendárnej britskej kapely The Jam, oznámil, že mu lekári diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. O svojom zdravotnom stave prehovoril len niekoľko dní po tom, ako musel zrušiť dve koncertné vystúpenia pre infekciu hrudníka. Sedemdesiatročný hudobník zverejnil na sociálnej sieti Facebook úprimné vyhlásenie, v ktorom vysvetlil, že ochorenie odhalili počas vyšetrovania komplikácií spôsobených liečbou rakoviny.
Foxton priznal, že rozhodnutie zrušiť koncerty preňho nebolo jednoduché. Kombinácia extrémnych horúčav a infekcie dýchacích ciest ho však podľa jeho slov úplne vyčerpala a lekári mu odporučili oddych. „Bolo veľmi ťažké zrušiť koncerty minulý víkend, najmä keď som už mal zbalené veci. Extrémne horúčavy spolu s infekciou hrudníka ma však úplne vyradili z prevádzky a lekári mi odporučili oddychovať a užívať lieky," povedal.
Oveľa väčším šokom však bolo zistenie, ku ktorému lekári dospeli počas ďalších vyšetrení. Liečba rakoviny totiž spôsobila viaceré zdravotné komplikácie a práve tie viedli k odhaleniu Parkinsonovej choroby. „To, čo ste však doteraz nevedeli, je, že samotná liečba rakoviny mi spôsobila vážne zdravotné problémy. Práve počas ich vyšetrovania lekári zistili, že ma čaká život s Parkinsonovou chorobou. Som však odhodlaný zvládnuť to najlepšie, ako budem vedieť," vyjadril sa.
Bruce otvorene priznal, že prijať takúto diagnózu nie je jednoduché. Každodenný život mu prináša fyzické aj psychické výzvy a vyrovnať sa s novou realitou si vyžaduje čas. Napriek tomu sa odmieta vzdať. Správne nastavená liečba mu podľa vlastných slov umožnila opäť sa venovať tomu, čo miluje najviac – koncertovaniu. Aj keď už nevystupuje v takom rozsahu ako kedysi, chce zostať na pódiu čo najdlhšie. Foxton v roku 2023 absolvoval imunoterapiu po tom, ako mu lekári objavili rakovinou postihnutú lymfatickú uzlinu. Dôsledky ochorenia napokon viedli k tomu, že minulý rok ukončil svoje pôsobenie v The Jam. V súčasnosti vystupuje už len príležitostne.
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