Žena (28) si myslela, že je zdravá: Náhle nutkanie na toaletu bolo prvým signálom rakoviny! DESIVÉ následky

BELFAST - Aisling Gallagher mala len 28 rokov, keď sa jej život obrátil naruby. Zdravá, aktívna a bez akýchkoľvek ťažkostí si nevšimla, že nenápadné zmeny pri návšteve toalety sú prvými signálmi vážnej choroby. Krv v stolici, náhle nutkanie a bolesti brucha napokon viedli k diagnóze, ktorú nečakala ani ona, ani lekári - rakovina konečníka v druhom štádiu. Jej príbeh ukazuje, ako rýchlo sa môže zdravotný stav mladého človeka zmeniť a prečo sa oplatí spozornieť pri každej nezvyčajnej zmene.
Keď sa 28‑ročná Aisling Gallagher presťahovala do Londýna za svojou vysnívanou prácou, mala pocit, že jej život konečne nabral správny smer. Bola zdravá, aktívna, bez akýchkoľvek zdravotných problémov. O to väčší šok prišiel, keď sa jej telo začalo ozývať nenápadnými, no nebezpečnými signálmi, píše portál BelafastLive.
Najprv to bola len náhla „urgentná“ potreba utekať na toaletu. Aisling si zmenu pripisovala stresu, novému prostrediu či inému režimu. Keď sa však objavila krv v stolici a výrazné nafukovanie brucha, rozhodla sa vyhľadať lekára. Pandémia však všetko zdržala – vyšetrenia sa odkladali mesiace.
Zdravá, mladá, bez príznakov, a predsa rakovina
Aisling pracovala ako osobná stylistka pre Topshop – prácu, ktorú milovala. Nepovažovala sa za rizikovú pacientku. Dokonca sa v Londýne ani nezaregistrovala u praktického lekára, pretože „lekára nikdy nepotrebovala“.
Po návrate domov v marci 2020 sa konečne odhodlala vyhľadať pomoc. O dva dni neskôr však začal lockdown a všetko sa zastavilo. Medzi marcom a augustom sa jej stav rýchlo zhoršoval – chudla, krvácala, cítila, že niečo nie je v poriadku. „Hlásila som to, ale všetko sa odkladalo. Vedela som, že je to vážne,“ spomína. Urgentná kolonoskopická výzva prišla až po krvných testoch. Následne prišla diagnóza, ktorú nečakala ani v najhoršom sne - rakovina konečníka v druhom štádiu. „Nemohla som tomu uveriť. Bola to najdesivejšia, najsurrealistickejšia chvíľa môjho života,“ opisuje dnes.
Liečba chemoterapiou, operácia a ďalší šok
V októbri 2020 začala ožarovanie panvy a chemoterapiu. Cieľom bolo zmenšiť nádor. Liečba však nezabrala. V roku 2021 musela podstúpiť rozsiahlu operáciu – prednú resekciu s dočasnou stómiou. „Bolo to extrémne náročné, ale nádor odstránili. Lenže už sa rozšíril do 11 lymfatických uzlín, takže som musela pokračovať v chemoterapii,“ približuje.
V apríli 2021 začala ďalšiu šesťmesačnú liečbu. Tá priniesla žene ďalší životný úder - neplodnosť a predčasnú menopauzu. „Infertilita bola najväčší šok a srdcervúca rana. Nemohla som si dať zmraziť vajíčka. Je to kruté – bez ohľadu na to, či chcete mať deti alebo nie,“ opisuje Aisling.
Po prekonaní rakoviny problémy neustali
V novembri 2021 jej oznámili, že v tele nie sú žiadne zistiteľné známky rakoviny. V decembri jej odstránili stómiu a myslela si, že sa život vráti do normálu. O rok neskôr ale skončila na urgente s neznesiteľnými bolesťami a zvracaním. Lekári zistili, že jej črevá sú pokryté zrastami – jazvovým tkanivom po operáciách a ožarovaní.
„Epizódy sú hrozivé. Prídu náhle, kdekoľvek. Musela som zrušiť prácu, výlety, plány,“ hovorí žena. Odvtedy prekonala päť obštrukcií. Posledná, v máji 2026, už vyžadovala veľkú operáciu – laparotómiu na odstránenie zrastov. „Som sklamaná, že to došlo až sem, ale musela som to skúsiť. Chcem lepšiu kvalitu života,“ uvádza. Momentálne sa zotavuje a dúfa, že zákrok jej pomôže.
Aisling dnes otvorene hovorí o tom, čo všetko rakovina priniesla. Musí užívať HRT (hormonálnu substitučnú liečbu), každý deň berie laxatíva, aby jej črevá vôbec fungovali a žije s následkami, ktoré sú trvalé. Svoje skúsenosti zdieľa už šesť rokov, aby zvýšila povedomie o rakovine čreva u mladých. „Nikdy by som si nemyslela, že to budem ja. A teraz žijem s dôsledkami, ktoré mi zmenili život,“ uviedla. „Ak sa necítite dobre, nechajte sa skontrolovať. Rakovina nediskriminuje. Vaše zdravie je vaša supersila,“ vyzýva ľudí Aisling, ktorá dúfa, že čoskoro oslávi päť rokov v remisii.