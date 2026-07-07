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Napätie rastie: Čína odpálila medzikontinentálnu raketu, USA varujú pred hrozbou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu po tom, ako Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil dva roky po tom, čo Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd neďaleko Francúzskej Polynézie. Vtedy išlo o prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac než 40 rokov, informuje agentúra AFP.

Analytici uviedli, že test ukázal rastúcu schopnosť Číny zasiahnuť územie Spojených štátov. Washington pritom považuje ázijskú mocnosť za svojho hlavného rivala napriek snahám o zlepšenie vzťahov počas vlády prezidenta Donalda Trumpa. „V čase, keď Spojené štáty viac než kedykoľvek predtým pracujú na zabránení šíreniu jadrových zbraní, Čína robí opak,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Tommy Pigott. „Rýchle a netransparentné rozširovanie čínskeho jadrového arzenálu je veľkým dôvodom na obavy pre región aj celý svet,“ dodal vo vyhlásení.

Spojené štáty vo februári nechali vypršať platnosť Zmluvy medzi USA a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní (New START), poslednej významnej dohody o kontrole zbrojenia medzi týmito krajinami. Washington pritom trval na novej zmluve, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Tá to však odmietla. Jej jadrový arzenál je síce výrazne menší než ruský, no rýchlo rastie. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Peking, aby „začal zmysluplné rokovania o kontrole zbrojenia a zaviazal sa k pravidelnému oznamovaciemu mechanizmu pre všetky štarty medzikontinentálnych balistických rakiet a kozmických nosičov“.

Nový Zéland uviedol, že test sa uskutočnil približne dve hodiny po tom, ako Čína informovala tichomorské krajiny o plánovanom štarte rakety. Nie je však jasné, či o tom dala vedieť aj USA. Čínske námorníctvo uviedlo, že test bol „bežnou súčasťou každoročného vojenského výcviku“ a že „príslušné krajiny boli vopred informované“. Pozorovatelia uviedli, že raketa vypustená z jadrovej ponorky pravdepodobne dopadla neďaleko Šalamúnových ostrovov – tichomorského štátu, ktorý v roku 2022 uzavrel s Čínou bezpečnostnú dohodu a ktorú teraz preveruje nová vláda.

Analytik Asia Society Policy Institute Lyle Morris uviedol, že raketa ukázala, že Čína má čoraz viac iných možností ako odpaľovanie z pevniny. „Test tohto rozsahu je významný vo vývoji a naznačuje, že Čína smeruje k oveľa odolnejšej a dlhodobejšej námornej jadrovej odstrašovacej schopnosti,“ povedal. Podľa neho to ukazuje, že čínske námorníctvo „je schopné zasiahnuť Spojené štáty zo základní v blízkosti čínskych vôd“.

Ukážka čínskej vojenskej sily

Ukážka čínskej vojenskej sily sa uskutočnila v rovnaký deň, ako Austrália a Fidži podpísali významnú obrannú dohodu. Ide o súčasť snahy spojenca USA, Austrálie, získať späť výhodu voči Číne po kontroverznej dohode Pekingu so Šalamúnovými ostrovmi. Analytici však pochybovali o priamej súvislosti a uviedli, že takéto testy sa zrejme plánujú dlho vopred. Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová označila čínsky test za „destabilizujúci pre región“. Japonsko, ktoré bolo o štarte vopred informované, povedalo, že Peking dôrazne vyzvalo na prehodnotenie kroku a vyjadrilo „vážne obavy“ z jeho rastúcej vojenskej aktivity. Rusko to naopak obhajovalo s tým, že ide o „suverénne právo“ Číny, a že krajina pre „nikoho na svete nepredstavuje hrozbu“.

Viac o téme: RaketaObavyUSAČínaTichý oceán
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