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Európa sa otepľuje dvakrát rýchlejšie než zvyšok sveta: WHO vyzýva na okamžité kroky

Ľudia v Paríži sa chladia vo fontáne.
Ľudia v Paríži sa chladia vo fontáne. (Zdroj: TASR/AP Photo/Christophe Ena)
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ČTK

ŽENEVA - Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na planéte. Otepľuje sa dvakrát rýchlejšie, ako je svetový priemer, uviedol dnes na sociálnej sieti X generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pripomenul, že v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav v Európe zomreli už stovky ľudí. Vyzval preto európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia pred horúčavami.

"V tejto chvíli žije 150 miliónov ľudí v podmienkach extrémnych horúčav, stovky ľudí zomreli, školy sú uzavreté a energetické siete kolabujú," uviedol Ghebreyesus. Dodal, že od 21. júna bolo na starom kontinente v súvislosti s horúcim počasím zaznamenaných viac ako 1300 nadmerných úmrtí. Len vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, ako by zodpovedalo normálu, uviedol dnes tamojší národný úrad verejného zdravotníctva (ANSP).

"V dôsledku klimatických zmien a globálneho otepľovania sa javy 'vlny horúčav, aké sa vyskytnú raz za generáciu' teraz opakuje takmer každoročne. Boli sme varovaní," poznamenal ďalej Ghebreyesus. "Tepelný stres je často označovaný ako 'tichý zabijak' a európske domy, pracoviská a školy nie sú na tieto teploty stavané," uviedol šéf WHO s tým, že organizácia spolupracuje s členskými štátmi na riešení zdravotných hrozieb spôsobených extrémnymi horúčavami.

WHO sa podľa neho v tejto veci zameriava na pripravenosť, prevenciu a posilnenie reakcií zdravotníckych systémov. "Najmä nabádame európske krajiny k zavádzaniu akčných plánov na ochranu zdravia pred teplom v rámci širšieho programu na ochranu zdravia pred dopadmi zmeny klímy," zdôraznil Ghebreyesus.

Príčinou je globálna zmena klímy

V mnohých európskych krajinách vrátane Česka, Nemecka, Slovenska, Švajčiarska a Dánska v posledných dňoch padajú teplotné rekordy, a to často opakovane. Denné aj nočné teploty v týchto dňoch výrazne prevyšujú sezónne priemery. Analýza organizácie World Weather Attribution (WWA) tento týždeň upozornila, že súčasné teploty by boli pred 50 rokmi takmer nemožné. Podobná vlna horúčav by vtedy bola o tri a pol stupňa chladnejšia. Príčinou je jednoznačne globálna zmena klímy, dodala WWA.

"Vedecké poznatky o tom, akým spôsobom zmena klímy zhoršuje vlny horúčav, sú jednoznačné. Emisie z fosílnych palív sú priamo zodpovedné za problémy, s ktorými sa ľudia tento týždeň stretávajú doma, v školách a v práci," uviedol. Uviedol expert na extrémne počasie a lesné požiare Theodore Keeping s tým, že teplotné rekordy sa v poslednom čase posúvajú každých pár rokov a rýchlosť zmeny je alarmujúca.

V Poľsku dnes padol absolútny teplotný rekord, v meste Slubice na západe krajiny bolo nameraných 40,5 stupňa. Slubice ležia na hranici s Nemeckom približne 40 kilometrov severne od Neissemünde, kde dnes namerali 41,7 stupňa, čo je nový nemecký rekord. Teplotné rekordy padali tiež v Česku, kde meteorológovia už pred 15.00 h namerali v Doksanoch na Litoměřicku viac ako 41 stupňov. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je to prvá dvadsaťštyriročná teplota v oficiálnej sieti českých meracích staníc.

 

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