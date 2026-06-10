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Dráma na oblohe: Lietadlo muselo krúžiť nad letiskom v Chorvátsku! Riadiaci letov meškal do práce

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

OSIJEK - Cestujúci na linke z Londýna do Osijeku zažili nečakané zdržanie tesne pred pristátím. Lietadlo muselo niekoľko minút krúžiť nad mestom, pretože na letisku nebol včas pripravený pracovník riadenia letovej prevádzky.

Nečakané komplikácie tesne pred pristátím

Pravidelný let spoločnosti Ryanair z Londýna do Osijeku sa v sobotu nezaobišiel bez problémov. Keď sa stroj blížil k cieľovej destinácii, pilot nemohol okamžite začať pristávací manéver a musel zostať vo vyčkávacom režime vo vzduchu, píše Dnevnik.hr.

Lietadlo podľa dostupných informácií približne desať minút krúžilo nad oblasťou pri Osijeku a vykonalo dva okruhy nad obcou Čepin.

Riaditeľ Letiska Osijek Tihomir Pejin vysvetlil, že dôvodom bola absencia potvrdenia o prítomnosti pracovníka letovej kontroly.

„Nemohol pristáť v plánovanom čase, pretože neprišlo potvrdenie, že pracovník riadenia letovej prevádzky je na svojom pracovisku. Preto musel pri prílete do Osijeku vykonať dva okruhy, konkrétne nad Čepinom,“ uviedol Pejin.

Bezpečnosť nebola podľa letiska ohrozená

Napriek nezvyčajnej situácii predstavitelia letiska zdôrazňujú, že cestujúci ani posádka neboli v žiadnom okamihu v nebezpečenstve.

Podľa vedenia letiska zamestnanci postupovali presne podľa stanovených postupov a zabezpečili všetky potrebné úkony spojené s príletom lietadla.

„Zareagovali sme tak, ako nám ukladajú predpisy. Našou úlohou je zabezpečiť prijatie a odbavenie lietadla, cestujúcich aj batožiny. Všetko prebehlo podľa pravidiel a bezpečnosť cestujúcich, posádky ani samotného lietadla nebola ani na chvíľu ohrozená,“ zdôraznil Pejin.

Príčinou bolo meškanie zamestnanca

K incidentu sa vyjadrila aj Chorvátska kontrola letovej prevádzky. Tá uviedla, že lietadlo bolo počas celej situácie v spojení s riadiacim centrom v Záhrebe, ktoré monitorovalo priebeh letu a dostupné riešenia.

Predbežné interné preverovanie ukázalo, že za vzniknutými komplikáciami nestál technický problém ani zlyhanie systému.

„Predbežná interná kontrola preukázala, že príčinou udalosti bolo individuálne pochybenie pracovníka, ktorý neprišiel na zmenu včas. Po celý čas sme sledovali stav letu a vyhodnocovali dostupné operačné možnosti v súlade s platnými postupmi. Mrzí nás, že došlo k prevádzkovým komplikáciám,“ uviedla inštitúcia.

Voči zamestnancovi má byť podľa chorvátskych médií začaté disciplinárne konanie.

Odborníci hovoria o výnimočnom prípade

Prípad vzbudil pozornosť aj medzi odborníkmi na leteckú dopravu. Podľa nich ide o nezvyčajnú situáciu, ktorá ukazuje, aké prísne bezpečnostné mechanizmy v civilnom letectve fungujú.

Biljana Juričićová z Dopravnej fakulty v Záhrebe upozornila, že moderný systém riadenia letovej prevádzky je nastavený tak, aby sa riziko ľudského zlyhania minimalizovalo na čo najnižšiu úroveň.

„Podiel chýb riadiacich letovej prevádzky je dnes znížený na minimum, čo potvrdzujú aj európske štatistiky,“ uviedla.

Bizarný incident namiesto katastrofy

Celá udalosť sa napokon skončila bez následkov. Lietadlo po krátkom zdržaní bezpečne pristálo a cestujúci pokračovali v ceste bez ujmy.

Práve preto odborníci hovoria skôr o kurióznom incidente než o vážnom bezpečnostnom zlyhaní. Vďaka fungujúcim postupom a koordinácii medzi jednotlivými zložkami sa z nepríjemnej situácie nestala tragédia.

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