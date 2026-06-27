Ryanair zaradil spiatočku: Zrušil jeden poplatok pre rodiny! Ľudia sa na neho hnevali

DUBLIN - Letecká spoločnosť Ryanair mení pravidlá prideľovania sedadiel pre rodiny s malými deťmi. Rodičia už nebudú musieť platiť za rezerváciu miesta len preto, aby sedeli vedľa svojich detí. Dopravca k úprave pristúpil počas vyšetrovania britského regulátora.
Doterajší systém si vyžadoval príplatok
Až doteraz musel aspoň jeden dospelý z rodiny zaplatiť za rezerváciu sedadla, aby aerolinka následne bezplatne usadila vedľa neho najviac štyri deti. Podľa britského Úradu pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) to pre mnohé rodiny znamenalo dodatočný výdavok približne osem libier za jednosmerný let.
Miesta pridelia bezplatne po odbavení
Nové pravidlá umožnia rodičom a deťom sedieť spolu aj bez zaplatenej rezervácie sedadiel. Spoločnosť im miesta pridelí automaticky po odbavení. Ryanair uviedol, že tým zosúlaďuje svoju politiku s praxou väčšiny európskych leteckých dopravcov.
Bezplatne prideľované rodinné sedadlá sa budú nachádzať najmä v zadnej časti lietadla. Predné rady zostanú prioritne určené pre cestujúcich, ktorí si ich rezervujú za poplatok, píše BBC.
Šéf Ryanairu zmenu privítal len s nevôľou
Generálny riaditeľ Michael O'Leary priznal, že spoločnosť pravidlá nemení dobrovoľne. Vyhlásil, že Ryanair sa novému štandardu prispôsobí neochotne. Zároveň obhajoval doterajší systém, podľa ktorého mali rodiny už pri rezervácii istotu, kde budú sedieť.
Britský úrad preveruje zákonnosť postupu
Vyšetrovanie britského regulátora však pokračuje aj po oznámení zmien. Úrad skúma, či Ryanair nenútil rodičov platiť za službu, ktorú by mal zabezpečiť už z bezpečnostných dôvodov. Zároveň preverí, či nové pravidlá spĺňajú požiadavky spotrebiteľského práva.
Spotrebitelia rozhodnutie vítajú
Spotrebiteľská organizácia Which? označila zmenu za správny krok, no zároveň kritizovala vedenie spoločnosti. Podľa jej zástupcu Roryho Bolanda nemal Ryanair čakať na zásah regulačných úradov, aby odstránil jednu z najkritizovanejších praktík.
Dopravca tvrdí, že úprava pravidiel nebude mať citeľný vplyv na jeho príjmy. Pre rodiny však znamená koniec poplatku, ktorý dlhodobo patril medzi najčastejšie kritizované pri cestovaní nízkonákladovými aerolinkami.