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VIDEO Malé lietadlo narazilo do mrakodrapu v Pekingu: Trosky padali na ulicu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

PEKING - Do horných poschodí najvyššej budovy v čínskom hlavnom meste Peking narazilo v piatok malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu CITIC Tower vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici, informovala stanica CNN.

Bezprostredne nebolo jasné, či pri nehode došlo k nejakým obetiam, ani koľko ľudí bolo na palube lietadla. Fotografie zverejnené na internete naznačovali, že ide o ľahké športové lietadlo domácej výroby Sunward SA 60L Aurora. Tento model podľa CNN vlastní miestna spoločnosť pôsobiaca v oblasti všeobecného letectva.

Denník The New York Times overil zábery zo sociálnych sietí, ktoré podľa neho ukazujú rozbité okná na 109-poschodovom mrakodrape a trosky zrejme patriace lietadlu, ktoré spadlo z výšky desiatok poschodí na ulicu pod budovou. Tá sa nachádza v centrálnej obchodnej štvrti Pekingu. CNN píše, že ľudí z mrakodrapu evakuovali a na mieste boli sanitky, hasičské i policajné vozidlá.

Z dosiaľ neoverených údajov z aplikácie Flightradar 24 vyplýva, že lietadlo sa výrazne odchýlilo od svojej letovej dráhy, uviedol web americkej stanice. Mrakodrap, známy aj ako China Zun, je sídlom spoločností Citic Group, ktorá je jedným z najväčším štátnych finančných konglomerátov v Číne. Ikonickú budovu v tvare presýpacích hodín dokončili v roku 2018 a je viditeľná z celého Pekingu.

Čínska metropola je od 1. mája vďaka novým prísnym pravidlám prakticky bez dronov. Vláda obyvateľom zakázala kupovať ich, prenajímať a lietať s nimi bez jej súhlasu.

Viac o téme: LietadloNárazPekingBudova
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