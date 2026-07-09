Obrovská tragédia: Dievčatko (†4) napadol rodinný pitbull! To zraneniam podľahlo

BERLÍN - Štvorročné dievčatko zomrelo po útoku pitbulla v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Pes žil s rodinou v jednej domácnosti, polícia ho po incidente zaistila.
Tragédia sa odohrala v stredu popoludní v obci Osternienburger Land v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Krátko po 16. hodine prijali záchranné zložky tiesňové volanie po tom, čo pitbull zaútočil na štvorročné dievčatko.
Na miesto okamžite vyrazili policajti, záchranári aj lekár. Napriek dlhej resuscitácii sa však dieťa nepodarilo zachrániť a lekár mohol už len konštatovať smrť.
Pes patril matke dievčatka
Podľa doterajších zistení žilo dievča aj pes v jednej domácnosti. Majiteľkou pitbula je 32-ročná matka dieťaťa.
Nemecký denník Bild upozornil, že žena na sociálnych sieťach opakovane zverejňovala fotografie so psom. Ešte približne týždeň pred tragédiou zverejnila spoločnú fotografiu s textom: „Si pre mňa všetkým,“ ku ktorému pridala emoji červeného srdca.
Polícia psa zaistila
Po príchode policajtov sa pes podľa ich zistení správal pokojne. Kriminalisti však zviera zaistili a previezli do zariadenia pre zvieratá, kde zostane do ukončenia vyšetrovania.
„Od zvieraťa už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Pes bol zaistený a odovzdaný do zariadenia na ochranu zvierat,“ potvrdil hovorca policajného operačného strediska pre denník Bild.
Polícia zároveň zabezpečila psychologickú pomoc pre matku dievčatka prostredníctvom krízovej intervencie.
Príčinu útoku vyšetrujú
Vyšetrovatelia zatiaľ neuviedli, čo útoku predchádzalo, ani prečo pes na dieťa zaútočil. Okolnosti tragédie zostávajú predmetom vyšetrovania.
V Nemecku patrí držba pitbullov medzi prísne regulované oblasti. Konkrétne pravidlá sa líšia podľa jednotlivých spolkových krajín a vo viacerých z nich podlieha chov týchto psov osobitným podmienkam alebo obmedzeniam.