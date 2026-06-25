Zatykač na 94-ročného vodcu sekty! Tisíce ľudí mal nútiť k TOMUTO kroku

SOUL - Súd v juhokórejskom Soule vo štvrtok vydal zatykač na I Man-huia, vodcu náboženskej sekty Ježišova cirkev Sinčchondži. Údajne nútil tisícky svojich stúpencov, aby sa pridali k politickej strane, čím porušil volebný zákon. Píše agentúra AFP.
Polícia 94–ročného Iho obviňuje z toho, že prinútil viac ako 50.000 svojich stúpencov, aby sa medzi rokmi 2021 až 2024 pridali k vtedy vládnej konzervatívnej Strane ľudovej moci (PPP). PPP v tom čase viedol dnes už odvolaný a za vyvolanie vzbury odsúdený prezident Jun Sok-jol. Sekta Sinčchondži sa postavila proti žiadosti prokurátorov o vydanie zatykača a poukazovala na Iho pokročilý vek. Argumentovala tiež, že s vyšetrovateľmi doteraz spolupracoval.
I založil Sinčchondži
I založil Sinčchondži v roku 1984, ktorá má dnes státisíce členov v Južnej Kórei aj po celom svete. Známa je osobitými výkladmi Biblie, najmä Knihy Zjavenia a očakávaním apokalypsy. Údajne tiež používa klamlivé postupy pre získavanie nových stúpencov. Sekta sa stala známejšia počas pandémie ochorenia COVID-19, keďže v určitom období v celej Južnej Kórei jej členovia tvorili viac ako polovicu nakazených. AFP pripomína, že miestne náboženské sekty sa snažili ovplyvniť juhokórejskú politiku aj v minulosti. Prokuratúra pred niekoľkými mesiacmi obžalovala líderku Cirkvi zjednotenia Han Hak-ja z podplácania niekdajšej prvej dámy Kim Kon-hi. Odvolací súd bývalú prvú dámu odsúdil na štyri roky väzenia.