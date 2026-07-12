DRÁMA na východe: Syn (48) vraj zaútočil na vlastnú 70-ročnú matku, škrtenie v spálni a vraj si nič nepamätá!

VRANOV NAD TOPĽOU - Prípad, ktorý otriasol obyvateľmi Vranova nad Topľou, má ďalší vývoj. 48-ročný muž, ktorý je obvinený z brutálneho útoku na svoju 70-ročnú matku, skončil vo vyšetrovacej väzbe. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu.
Ako informovala TV JOJ, na súde pôsobil vystrašene, triasol sa a tvrdil, že si na incident vôbec nespomína.
Mal sa k tomu odhodlať v spálni
Podľa doterajších zistení sa útok odohral v jednom z bytov vo Vranove nad Topľou. Muž mal vojsť do spálne svojej matky s úmyslom pripraviť ju o život. Ženu, ktorá ležala na posteli, mal začať škrtiť.
"Bolo preukázané, že muž mal v jednom z bytov vo Vranove nad Topľou vstúpiť do spálne svojej matky v úmysle ju usmrtiť. Ženu ležiacu na posteli začal škrtiť," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vyrušilo ho klopanie susedov na dvere
Na dramatickú situáciu upozornili susedov hlasné výkriky. Tí okamžite pribehli k bytu a začali búchať na dvere. Muž im napokon otvoril a podľa ich slov mal svojej matke povedať, že mala veľké šťastie.
"On vravel, že mala šťastie, že ľudia začali klopať," opísala jedna zo susediek.
Podľa obyvateľov bytového domu mala seniorka po útoku silno podliatu takmer celú tvár a na líci aj reznú ranu. Susedom sa vraj zdôverila, že ešte krátko pred incidentom jej syn pokojne zapol seriál na platenej streamovacej platforme. Už vtedy sa jej však jeho správanie nezdalo byť celkom v poriadku.
Na skutok si vraj nespomína, pýtal sa, či je matka v poriadku a či príde na súd
Obvineného po zadržaní eskortovali pred sudcu pre prípravné konanie. Na súde podľa televízie opakovane tvrdil, že sa bojí. Novinárov sa pýtal, či je jeho mama v poriadku a či príde na pojednávanie. Tvrdil tiež, že si na samotný skutok vôbec nespomína. "Obvinený bol sudcom pre prípravné konanie vzatý do väzby na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti," uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
V ďalšom vyšetrovaní budú zohrávať dôležitú úlohu aj znalci. Posudzovať budú psychický stav obvineného aj to, či bol v čase skutku príčetný. Podľa susedov mal užívať lieky na schizofréniu. "Ževraj berie lieky na schizofréniu. Taký milý, nekonfliktný človek. Myslím, že to bol skrat," povedal jeden zo susedov.
Ak súd mužovi vinu preukáže, hrozí mu mimoriadne prísny trest. Prokurátor pripomenul, že za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu môže páchateľ dostať trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne aj doživotie.