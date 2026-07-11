Chlapec (12) na Spiši vraj skonzumoval POL LITRA rumu: Kolaps na ulici, bez okoloidúcich to nemusel vôbec prežiť!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Prázdninová nezodpovednosť a ostré mládežnícke rebelstvo sa mohlo skončiť obrovskou tragédiou. Len 12-ročného chlapca našli obyvatelia jedného zo sídlisk v Spišskej Novej Vsi ležať v bezvedomí v kríkoch. Podľa dostupných informácií mal vypiť približne pol litra rumu, pričom následky mohli byť fatálne.
Ako informovala TV JOJ, chlapca objavili obyvatelia sídliska pod bytovkou. Spoločnosť mu robili dve kamarátky, ktoré spočiatku tvrdili, že je v poriadku a iba si robí žarty. Muž, ktorý ich oslovil, však okamžite spozoroval, že situácia je oveľa vážnejšia.
"TIe jeho kamarátky hovorili: 'On je úplne v poriadku, on robí len také srandy.' Bolo vidieť, že chlapec je povracaný a očividne je pod vplyvom alkoholu," opísal obyvateľ sídliska Lukáš. Chlapec navyše postupne upadal do bezvedomia a podľa jeho slov sa dievčatá snažili celý incident skôr zľahčovať. Nebyť pohotového zásahu dospelých, mohla sa udalosť skončiť tragicky.
Také množstvo alkoholu je pre mladistvých až smrteľné
Lekári upozorňujú, že otrava alkoholom u takto malých detí predstavuje mimoriadne vážne riziko. "Intoxikácia alkoholom v takto nízkej vekovej hladine je chválabohu ešte stále raritou, ale je pravdou, že za posledné roky sa tieto stavy posúvajú do čoraz nižších vekových skupín. S detským organizmom môže spôsobiť aj to najhoršie. Takáto akútna intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou," upozornil primár urgentného príjmu Boris Šťastný.
Podľa obyvateľa sídliska Lukáša mal 12-ročný chlapec vypiť približne pol litra rumu. "To by zamávalo aj so mnou určite," poznamenal. Presné množstvo alkoholu v jeho tele však nie je známe, keďže pre svoj zdravotný stav nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške.
Do prípadu sa zapojila už aj polícia
Prípadom sa zaoberala aj polícia. "Policajti na mieste vykonali úkony potrebné na stotožnenie osôb. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, boli zistené informácie odstúpené Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi na ďalšie konanie vo veci," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Mestská polícia priznáva, že opití maloletí nie sú počas letných prázdnin výnimočným javom. Hliadky preto pravidelne kontrolujú detské ihriská, parky aj menej frekventované zákutia mesta. "Je to problém, ktorý je určite celoslovenský. Venujeme tomu náležitú pozornosť, najmä v období letných mesiacov. Je to aj zapracované v úlohách pre hliadkovú službu mestskej polície," uviedol náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
Na záver pripomenul, že za správanie maloletých nesú zodpovednosť predovšetkým rodičia. "Zákon jednoznačne hovorí, že zodpovední za konanie detí sme my rodičia," zdôraznil. Prípad je podľa neho varovaním, aby rodičia počas letných prázdnin venovali väčšiu pozornosť tomu, kde sa ich deti pohybujú a s kým trávia voľný čas.