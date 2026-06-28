Obrovské NEŠŤASTIE: Po nehode lietadla zomrelo 11 ľudí, na miesto smeruje minister!

PARÍŽ - Jedenásť ľudí dnes prišlo o život pri páde malého lietadla v Tomblaine na predmestí Nancy na severovýchode Francúzska, píše agentúra AFP s odvolaním sa na prefektúru departementu Meurthe-et-Moselle. Na miesto nešťastia mieri francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez. Lietadlo dopadlo na trávnatú plochu pri ceste v obytnej zóne, píše denník L'Est Républicain. Prepravoval podľa neho skupinu ľudí, ktorí sa chystali na zoskok padákom.
K nehode došlo neďaleko letiska Nancy-Essey. O život prišiel pilot, päť účastníkov kurzu parašutizmu a päť inštruktorov, uviedla podľa agentúry Reuters prefektúra. Lietadlo patrilo škole parašutizmu. Podľa L'Est Républicain ide o lietadlo Pilatus, stroj často využívaný na zoskoky padákom, s registráciou v Nemecku.
Polícia po nehode uzavrela ulicu Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na miesto umožnila rýchly prístup záchranným zložkám. V dôsledku havárie došlo v oblasti k rozsiahlemu výpadku elektriny. Príchod Nuňeza na miesto sa očakáva okolo 16:30. „Išla som nakúpiť do (obchodu) Auchan, keď som zrazu videla, ako sa rúti k zemi a havaruje,“ povedala pre L'Est Républicain svedkyňa incidentu, ktorý sa odohral okolo 11:00 dopoludnia.