Zbrojenie v NATO trhá rekordy: Ktoré štáty dávajú na obranu najviac a ako dopadlo Slovensko?

ANKARA - Cieľ NATO vynakladať 3,5 percenta HDP na obranu už tento rok dosiahne päť členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady zverejnené v utorok pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len dvomi percentami HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2,02 percenta HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov (po prepočte zhruba 2,98 miliardy eur).
Dlhodobý plán ministerstva obrany SR predpokladá zvyšovanie obranných výdavkov na úroveň 2,1 percenta HDP v roku 2027 a potom o 0,2 percenta ročne. Cieľ vynakladať 3,5 percenta HDP by podľa plánu mal byť dosiahnutý v roku 2034 a následne udržiavaný až do roku 2040. Vláda SR avizovala, že obranné výdavky v roku 2026 nezvýši a zostanú na tej istej úrovni ako vlani, keď dosiahla 2,03 percenta HDP.
Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa spojenci na minuloročnom summite NATO v Haagu deklarovali, že výrazne zvýšia investície do obrany - z pôvodných dvoch na päť percent svojho HDP do roku 2035. Z toho by malo ísť 3,5 percenta na vojenské výdavky a 1,5 percenta do oblastí súvisiacich s obranou a bezpečnosťou, ako je napríklad infraštruktúra. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, a to 5,33 percenta HDP, naznačujú v utorok zverejnené dáta. Za ňou nasleduje Estónsko s 5,1 percentom. Lotyšsko vyčleňuje 4,92 percenta HDP, Poľsko 4,68 percenta a Grécko 3,65 percenta.
Ktoré štáty nesplnili ciele?
Zo správy NATO tiež vyplýva, že vlani nesplnili predchádzajúci dvojpercentný cieľ tri štáty NATO - Albánsko, Slovinsko a Česko. Albánsko minulý rok prispelo na obranu 1,48 percenta HDP, Slovinsko 1,57 percenta a Česko 1,86 percenta. Výška vojenských výdavkov sa v niektorých ďalších krajinách pohybuje na úrovni dvoch percent alebo mierne nad nimi. Patria medzi ne Belgicko, Portugalsko a Taliansko.
Spojené štáty podľa odhadov vynakladajú 3,17 percenta HDP, zatiaľ čo Nemecko 2,69 percenta, Británia 2,56 percenta a Francúzsko 2,22 percenta. Očakáva sa, že lídri sa počas debát v Ankare zamerajú okrem iného na zhodnotenie pokroku v oblasti zvyšovania obranných výdavkov i na posilnenie zbrojného priemyslu. Snahou podľa Reuters je ukázať Trumpovi, že plnia sľub, ktorý dali na vlaňajšom summite.