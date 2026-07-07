Utorok7. júl 2026, meniny má Oliver, zajtra Ivan

Zbrojenie v NATO trhá rekordy: Ktoré štáty dávajú na obranu najviac a ako dopadlo Slovensko?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Cieľ NATO vynakladať 3,5 percenta HDP na obranu už tento rok dosiahne päť členských štátov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters aktualizované odhady zverejnené v utorok pred summitom Aliancie v Ankare. Vyplýva z nich aj to, že niektoré krajiny NATO prispejú na obranu len dvomi percentami HDP. Slovensko podľa prognóz v roku 2026 vyčlení 2,02 percenta HDP, čiže približne 3,4 miliardy dolárov (po prepočte zhruba 2,98 miliardy eur).

Dlhodobý plán ministerstva obrany SR predpokladá zvyšovanie obranných výdavkov na úroveň 2,1 percenta HDP v roku 2027 a potom o 0,2 percenta ročne. Cieľ vynakladať 3,5 percenta HDP by podľa plánu mal byť dosiahnutý v roku 2034 a následne udržiavaný až do roku 2040. Vláda SR avizovala, že obranné výdavky v roku 2026 nezvýši a zostanú na tej istej úrovni ako vlani, keď dosiahla 2,03 percenta HDP.

Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa spojenci na minuloročnom summite NATO v Haagu deklarovali, že výrazne zvýšia investície do obrany - z pôvodných dvoch na päť percent svojho HDP do roku 2035. Z toho by malo ísť 3,5 percenta na vojenské výdavky a 1,5 percenta do oblastí súvisiacich s obranou a bezpečnosťou, ako je napríklad infraštruktúra. Spomedzi členských štátov NATO dáva najväčší podiel svojho hospodárskeho výkonu na obranu Litva, a to 5,33 percenta HDP, naznačujú v utorok zverejnené dáta. Za ňou nasleduje Estónsko s 5,1 percentom. Lotyšsko vyčleňuje 4,92 percenta HDP, Poľsko 4,68 percenta a Grécko 3,65 percenta.

Ktoré štáty nesplnili ciele?

Zo správy NATO tiež vyplýva, že vlani nesplnili predchádzajúci dvojpercentný cieľ tri štáty NATO - Albánsko, Slovinsko a Česko. Albánsko minulý rok prispelo na obranu 1,48 percenta HDP, Slovinsko 1,57 percenta a Česko 1,86 percenta. Výška vojenských výdavkov sa v niektorých ďalších krajinách pohybuje na úrovni dvoch percent alebo mierne nad nimi. Patria medzi ne Belgicko, Portugalsko a Taliansko.

Spojené štáty podľa odhadov vynakladajú 3,17 percenta HDP, zatiaľ čo Nemecko 2,69 percenta, Británia 2,56 percenta a Francúzsko 2,22 percenta. Očakáva sa, že lídri sa počas debát v Ankare zamerajú okrem iného na zhodnotenie pokroku v oblasti zvyšovania obranných výdavkov i na posilnenie zbrojného priemyslu. Snahou podľa Reuters je ukázať Trumpovi, že plnia sľub, ktorý dali na vlaňajšom summite.

Viac o téme: ObranaSlovenskoNATOHDP
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Blanár.
Jasný odkaz slovenského ministra: Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský líder žiada od NATO rázne kroky! TOTO je posledná významná zbraň Rusov vo vojne
Zahraničné
Juraj Krúpa
SaS kritizuje summit NATO: Tvrdí, že budú riešiť iba Ukrajinu
Domáce
Babiš mieri na summit
Babiš mieri na summit NATO: Pavel sa s ním nemieni biť o stoličku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Šport

Domáce správy

Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Obrovské nešťastie na trati:
Obrovské nešťastie na trati: Vlak zrazil muža v koľajisku! Zraneniam na mieste podľahol
Domáce
MIMORIADNE Mrazivý nález v
MIMORIADNE Mrazivý nález v bratislavskom jazere! Záchranári z vody vytiahli telo 20-ročného muža
Domáce
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
V Košiciach odštartovala detská univerzita UVLF: Malí študenti zažijú svet zvierat aj farmácie
Košice

Zahraničné

Interpol pátra po 39-ročnej
Šokujúci zvrat v prípade bombového útoku na ukrajinského oligarchu: Podozrivú ženu našli mŕtvu
Zahraničné
Marine Le Penová
Marine Le Penová šokuje Francúzsko: Napriek škandálu ide do boja o palác! Väzenia sa nebojí
Zahraničné
Mexiko vyšetruje USA kvôli
Mexiko vyšetruje USA kvôli zatknutiu narkobaróna: Porušili Američania suverenitu krajiny?
Zahraničné
Zbrojenie v NATO trhá
Zbrojenie v NATO trhá rekordy: Ktoré štáty dávajú na obranu najviac a ako dopadlo Slovensko?
Zahraničné

Prominenti

Kristína Kucianová
Moderátorka z STVR odhodila šaty a... Odhalila tetovanie na intímnom mieste!
Domáci prominenti
Brad Pitt a Ines
Zamilované fotografie odhalila ich stylistka: Brad Pitt a Ines de Ramon sú konečne aj na Instagrame!
Zahraniční prominenti
Pamätáte si Hetešovcov? JOJka
Pamätáte si Hetešovcov? JOJka oživuje legendárnu šou, ale... Vyšachovali Juniora
Domáci prominenti
Ondrej Kandráč a Kollárovci
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry
Neznalosť neospravedlňuje! TIETO suveníry z dovolenky radšej nekupujte! Riskujete pokutu až tisíce eur
Zaujímavosti
Dá sa zvrátiť poškodenie
Dá sa zvrátiť poškodenie spôsobené alkoholom? Vedci odhalili, čo sa začne v tele diať po vysadení alkoholu
vysetrenie.sk
Chlapec našiel na pláži
Chlapec našiel na pláži zvláštny kameň! Ukázalo sa, že je to NIEČO neuveriteľné
Zaujímavosti
Koniec éry bankoviek pri
Koniec éry bankoviek pri mori? Slováci majú nový dovolenkový zvyk
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS VO FUTBALE 2026 Messi bol na pokraji vypadnutia proti Egyptu: Neuveriteľná otočka Argentíny!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS vo futbale
Český tenista na Wimbledone končí: Lehečka v štyroch setoch nestačil na Alexandra Zvereva
Český tenista na Wimbledone končí: Lehečka v štyroch setoch nestačil na Alexandra Zvereva
Wimbledon
Prelomové rozhodnutie: MOV zrušil trest pre Rusko, tímy môžu bojovať o OH 2028
Prelomové rozhodnutie: MOV zrušil trest pre Rusko, tímy môžu bojovať o OH 2028
Olympijské hry

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Chystáš sa na dovolenku? Tieto Android funkcie si zapni ešte doma, inak ťa mobil môže nechať v štichu
Android
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Nový vojenský dron má preletieť takmer 1 000 kilometrov a vystúpať do výšky 18-tisíc metrov. Zvládnuť má prieskum, prepravu nákladu aj bojové úlohy
Armádne technológie
Google v tichosti pridal nové nastavenie. Tvoje fotky a hlas môžu trénovať jeho AI, takto to vypneš
Google v tichosti pridal nové nastavenie. Tvoje fotky a hlas môžu trénovať jeho AI, takto to vypneš
Správy
Užívateľom začali vo veľkom volať hackeri ako falošná IT podpora: Takto ti scammeri prepašujú do PC trójskeho koňa EtherRAT
Užívateľom začali vo veľkom volať hackeri ako falošná IT podpora: Takto ti scammeri prepašujú do PC trójskeho koňa EtherRAT
Správy

TN LIVE

Rozsudok ju nezastavil: Le Penová chce kandidovať v prezidentských voľbách
Rozsudok ju nezastavil: Le Penová chce kandidovať v prezidentských voľbách
Zahraničné
Záver ako kino-trhák. Argentína bola proti Egyptu na pokraji vypadnutia, Messi ale opäť ukázal genialitu
Záver ako kino-trhák. Argentína bola proti Egyptu na pokraji vypadnutia, Messi ale opäť ukázal genialitu
Šport
Ryby odtiaľ radšej nejedzte. Rieku znečistili ťažké kovy, situáciu zhoršuje sucho
Ryby odtiaľ radšej nejedzte. Rieku znečistili ťažké kovy, situáciu zhoršuje sucho
Domáce
Po nehode zostala kabína prázdna. Vodiča našli pod prevráteným kamiónom až hodiny po tragédii
Po nehode zostala kabína prázdna. Vodiča našli pod prevráteným kamiónom až hodiny po tragédii
Domáce

Bývanie

V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni

Pre kutilov

Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Partnerské vzťahy
S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Interpol pátra po 39-ročnej
Zahraničné
Šokujúci zvrat v prípade bombového útoku na ukrajinského oligarchu: Podozrivú ženu našli mŕtvu
ZÁHADNÉ zmiznutie ženy (31):
Zahraničné
ZÁHADNÉ zmiznutie ženy (31): Už vyše 120 dní je nezvestná, VIDEO polícia zverejnila zábery z bezpečnostných kamier
Kabíny lanovky narazili do
Zahraničné
Desivé zábery: VIDEO Kabíny lanovky narazili do seba! Turisti viseli vo vzduchu celú večnosť
Ilustračné foto
Zahraničné
Chorvátsko v šoku: Turizmus hlási obrovskú dieru, TOTO ubytovatelia nezažili dlhé roky!

Ďalšie zo Zoznamu