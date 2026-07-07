Jasný odkaz slovenského ministra: Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO

ANKARA - Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár je rád, že si ostatné členské krajiny NATO uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii. S touto krajinou je podľa neho potrebné nájsť iné spôsoby spolupráce. Zopakoval, že Slovensko napadnutej krajine pomôže, ako doposiaľ, humanitárne. Blanár to pre médiá uviedol v utorok počas cesty na summit NATO v tureckej Ankare.
„Slovensko bude pokračovať v pomoci humanitárnej, v pomoci nesmrtiacimi systémami tak, ako sme to robili doposiaľ, či už sú to odmínovacie systémy Božena, sú to rýpadlá, cisterny, detektory a tak ďalej,“ uviedol minister.
Šéf slovenskej diplomacie poukázal, že Turecko je aliančný partner Slovenska. V súvislosti s témou kritiky režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uviedol, že ak by mala krajina posudzovať všetky partnerstvá prísne, nemohla by napríklad na blízkom východe s nikým spolupracovať.
Prezident SR Peter Pellegrini odcestoval s Blanárom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom v utorok do tureckej Ankary na summit NATO. Hlavná časť schôdzky vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu 8. júla. Prezident by sa okrem toho vo štvrtok mal zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko hostí summit NATO druhýkrát.