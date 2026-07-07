Prezident Zimbabwe podpísal novelu ústavy: Ruší priame voľby a predlžuje si obdobie do roku 2030

HARARE - Prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa v utorok podpísal novelu ústavy, ktorá predlžuje jeho druhé funkčné obdobie i funkčné obdobie parlamentu o dva roky do roku 2030 a ruší priame prezidentské voľby. Podľa agentúry AFP to oznámila vláda tejto juhoafrickej krajiny. Kritici označujú novelu za ústavný puč.
Osemdesiattriročný Mnangagwa, pre svoj nemilosrdný prístup prezývaný aj „krokodíl“, je na čele Zimbabwe od roku 2017, keď po vojenskom prevrate nahradil dlhoročného lídra Roberta Mugabeho. Mnangagwa bol jeho blízkym spolupracovníkom a pred prevratom pôsobil ako viceprezident.
Séria prijatých ústavných zmien zahŕňa ustanovenie, ktoré predlžuje funkčné obdobie prezidenta a parlamentu z piatich na sedem rokov. Ďalší pozmeňujúci návrh udeľuje parlamentu právomoc menovať hlavu štátu, čím sa rušia priame prezidentské voľby zavedené v roku 1987.
Národným zhromaždením, kde má vládnuca strana Zanu-PF väčšinu kresiel, prešli zmeny bez problémov už pred týždňom. Opozícia, ktorá je oslabená dlhoročnými represiami, tvrdí, že ústavná novela iba upevní pozíciu Zanu-PF, ktorá krajinu vedie od získania nezávislosti v roku 1980. Organizácie občianskej spoločnosti i ústavní právnici argumentujú, že o tak zásadných zmenách by mali hlasovať občania v referende.