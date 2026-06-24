Británia sa pečie: Teplota vystúpila na rekordných 36,1 stupňa! Bude ešte horšie

LODNÝN - Vo Veľkej Británii zaznamenali v stredu najvyššiu júnovú teplotu v histórii meraní, keď v pobrežnom meste Gosport v grófstve Hampshire namerali 36,1 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 35,6 stupňa z roku 1976 počas popoludnia postupne prekonávali viaceré stanice na juhu Anglicka - padol najprv v Charlwoode (35,7 stupňa), následne vo Wiggonholte (35,8 stupňa) a do tretice bol prekonaný hodnotou 36 stupňov na farnosti Wisley v grófstve Surrey. Informuje o tom televízia BBC a Sky News.
Horúčavy zasiahli aj ďalšie časti Spojeného kráľovstva. V parku v Cardiffe, metropole Walesu, dosiahla teplota 33,3 stupňa, čím bolo prekonané utorňajšie maximum v tomto britskom regióne. V Škótsku bolo najteplejšie v Charterhalle (27 stupňov) a v Severnom Írsku v Castledergu (25,5 stupňa). Hoci Škótsko a Severné Írsko nedosiahli hodnoty z utorka, aj tam ide o výrazne nadpriemerné teploty.
V Severnom Írsku teplota tretí deň po sebe dosiahla 25 stupňov. Podľa meteorológov by teploty mali vo štvrtok ešte stúpnuť, miestami až k hranici 30 stupňov, čo je blízko k absolútnemu rekordu 31,3 stupňa z roku 2021. Podobná situácia sa očakáva aj v Írsku, kde by mohli byť ohrozené historické hodnoty. Rekord 33,3 stupňa z 26. júna 1887 nameraný na hrade Kilkenny Castle patrí k najstarším v Európe.
Meteorologická služba Met Office vydala v utorok pre časti Anglicka a Walesu nezvyčajnú výstrahu najvyššieho (červeného) stupňa pred horúčavami platnú od stredy 09.00 h do štvrtkovej polnoci miestneho času. Platnosť druhej najvyššej výstrahy (oranžovej) pre juhovýchodné Anglicko bola predĺžená do soboty. Vo štvrtok by teploty v Británii mohli lokálne vystúpiť na 38 - 39 stupňov. Met Office vydala tiež na štvrtkový večer výstrahu pred búrkami pre juhozápad Británie, počas ktorých by sa mohol vyskytnúť vietor s rýchlosťou 95 km/h.