Hrozivé hlasy z Moskvy: Pošleme na vás jadrové zbrane! Ruské bombardéry lietali pri Veľkej Británii

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii opäť zazneli výzvy na použitie jadrových zbraní proti Ukrajine. Súčasne Rusko uskutočnilo cvičné lety strategických bombardérov pri pobreží Veľkej Británie a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že jadrovú vojnu nemožno vylúčiť.
V štátnej televízii zazneli výzvy na jadrový útok
Ruské štátne médiá opäť odvysielali diskusiu, v ktorej viacerí hostia otvorene hovorili o možnosti použitia jadrových zbraní. Upozornil na to britský denník Daily Express s odvolaním sa na vysielanie ruskej štátnej televízie.
Vojenský analytik Jurij Knutov vyhlásil, že Rusko by mohlo nasadiť jadrovú muníciu na prelomenie obranných línií Ukrajiny. Zároveň tvrdil, že Moskva by nemala čakať, „kým na nás poletia francúzske, britské a americké jadrové hlavice“.
Moderátor Jevgenij Babajan otvoril diskusiu otázkou, kde by malo Rusko zaútočiť, aby protivník „už nikdy ani nepomyslel na niečo podobné“. Politológ Georgij Mirzajan následne vyhlásil: „Dostanete jadrovú vojnu.“
Nejde o oficiálne stanovisko Kremľa
Hoci podobné výroky nepredstavujú oficiálnu pozíciu Kremľa, podobná rétorika sa v ruských štátnych médiách výrazne zintenzívnila od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Rusko vyslalo strategické bombardéry
V rovnakom čase ruské ministerstvo obrany oznámilo cvičné lety dvoch strategických bombardérov Tu-160 neďaleko britského vzdušného priestoru.
Stroje sprevádzali stíhačky MiG-31 a počas letu nacvičovali tankovanie vo vzduchu. Nórske vzdušné sily ruské lietadlá zachytili a monitorovali ich pohyb.
Bombardér Tupolev Tu-160, ktorý NATO označuje kódovým menom Blackjack, je najväčším a najťažším bojovým lietadlom, aké bolo kedy zaradené do aktívnej služby. Dokáže niesť až 45 ton výzbroje vrátane jadrových aj konvenčných striel s dlhým doletom.
Lavrov hovorí o riziku jadrovej vojny
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že jadrová vojna je možná, ak Západ neprijme podmienky Moskvy na ukončenie vojny na Ukrajine. Tie zahŕňajú aj rozsiahle územné ústupky zo strany Kyjeva. „Táto situácia predstavuje vážne hrozby pre globálnu bezpečnosť,“ uviedol Lavrov.
Analytik Kolesnikov pripomenul, že Lavrov patrí ku generácii sovietskych diplomatov, ktorým bolo vštepované presvedčenie, že v jadrovej vojne nemôže existovať víťaz. Skutočnosť, že dnes pripúšťa možnosť jadrovej konfrontácie, označil za „psychologickú záhadu“.
Boje na Kryme pokračujú
Zatiaľ čo Moskva opätovne hovorí o jadrovom odstrašovaní, ukrajinské sily pokračujú v útokoch na anektovaný Krym.
Podľa dostupných informácií sa terčom útokov stali ruské vojenské objekty aj ropné terminály. Ukrajinské vedenie verí, že sa mu podarí oslabiť ruskú kontrolu nad polostrovom.
Miestne úrady zároveň čelia problémom s dodávkami elektriny a pohonných hmôt, turistická sezóna bola prakticky zastavená a Rusko z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavrelo aj Krymský most, keďže sa obáva ďalších ukrajinských útokov.