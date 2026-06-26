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Návrat Harryho a Meghan do Anglicka vyvoláva rozruch: Už stihli vytočiť kráľa! A keby len jeho...

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(Zdroj: profimedia.sk)
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LONDÝN - Harry a Meghan chystajú veľký návrat do Británie! Vezmú so sebou vlastnú ochranku, no kráľovská rodina sa obáva jediného: Nechcú z toho urobiť len šou?

Po rokoch napätia sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu pripravujú na návrat do Spojeného kráľovstva. Spolu s deťmi, princom Archiem a princeznou Lilibet, by mali už budúci mesiac pricestovať do Harryho rodnej krajiny pri príležitosti odpočítavania do hier Invictus Games 2027 v Birminghame. Namiesto zmierenia však už teraz vzbudzujú rozruch. Dôvod? Do Británie si chcú priviezť vlastný bezpečnostný tím z USA.

Harry oslávil Deň otcov so svojimi deťmi, na svojho otca si nespomenul
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Harry oslávil Deň otcov so svojimi deťmi, na svojho otca si nespomenul  (Zdroj: instagram/meghan)

Podľa zdrojov amerického portálu Page Six sa Harry rozhodol nespoliehať na britské úrady, s ktorými vedie už dlhé roky spor o svoju ochranu. Jeho americkí bodyguardi síce budú po jeho boku počas celej návštevy, v Spojenom kráľovstve však nemajú právomoci, aké majú ozbrojení príslušníci britskej polície. Nemôžu nosiť zbrane ani využívať spravodajské informácie, ku ktorým majú prístup oficiálne kráľovské ochranné zložky.

Malá Lilibet oslávila piate narodeniny
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Malá Lilibet oslávila piate narodeniny  (Zdroj: Instagram/meghan)

Britské prostredie pritom podľa zákulisných informácií nie je z Harryho plánu práve nadšené. Jeden zo zdrojov tvrdí, že princ a Meghan chcú zo svojho návratu urobiť čo najväčšiu udalosť. „Chcú z toho spraviť čo najväčšie divadlo,“ uviedol anonymný zdroj.

Návrat Harryho a Meghan
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 (Zdroj: SITA)

Práve preto vraj ich vlastná ochranka vyvoláva obavy. Kritici upozorňujú, že môže vzniknúť chaos, keďže popri nej budú musieť fungovať aj britské bezpečnostné zložky.

Princ Harry a Meghan Markle
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Princ Harry a Meghan Markle  (Zdroj: SITA/AP)

Napriek všetkým sporom však Sussexovci údajne dostali ponuku ubytovať sa v kráľovskej rezidencii, kde by mali zabezpečenú súkromnú ochranu. To zároveň zvyšuje šance na dlho očakávané stretnutie s kráľom Karolom III., ktorý svoje vnúčatá vída len veľmi zriedka.

Meghan a princ Harry.
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Meghan a princ Harry.  (Zdroj: SITA)

Ak by sa rodinné stretnutie naozaj uskutočnilo, britské médiá už špekulujú, či Buckinghamský palác zverejní aj spoločnú fotografiu panovníka s Archiem a Lilibet. Takýto záber by bol po rokoch napätých vzťahov mimoriadne symbolický.

 

Viac o téme: OchrankaVeľká BritániaMeghanNávratKarol IIIHarry
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