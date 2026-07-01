Streda1. júl 2026, meniny má Diana, zajtra Berta

Slzy a obrovský hnev v Pakistane: Pochovali 14 nevinných detí! Na vine je zrútená škola

Ľudia nesú telá detí, ktoré zahynuli pri zrútení strechy v rozostavanom doučovacom centre, po pohrebnej modlitbe na predmestí Láhauru v Pakistane. Zobraziť galériu (2)
Ľudia nesú telá detí, ktoré zahynuli pri zrútení strechy v rozostavanom doučovacom centre, po pohrebnej modlitbe na predmestí Láhauru v Pakistane. (Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ISLAMABAD - V Pakistane v stredu v meste Láhaur pochovali 14 detí, ktoré zahynuli v utorok po zrútení strechy vzdelávacieho centra. Stovky smútiacich sa zúčastnili na pohrebných obradoch v miestnej mešite, kde sa lúčili s deťmi vo veku od štyroch do dvanásť rokov. Informuje o tom agentúra AFP.

Obyvatelia Láhauru sú presvedčení, že budova doučovacieho centra bola v zlom stave. V okolí však chýbajú iné inštitúcie, ktoré by deťom poskytovali možnosť intenzívnejšieho vzdelávania. Smútiaci sa v stredu zhromaždili v miestnej mešite na pohrebných obradoch a následne sa presunuli na cintorín, kde deti pochovali. „Chcel by som vyzvať všetky príslušné vládne orgány, aby si splnili svoje povinnosti a vykonali dôkladné statické prehliadky škôl a iných vzdelávacích inštitúcií,“ povedal miestny obyvateľ zdôraznil, že táto tragédia by mala byť „výstrahou“.

Ľudia nesú telá detí, ktoré zahynuli pri zrútení strechy v rozostavanom doučovacom centre, po pohrebnej modlitbe na predmestí Láhauru v Pakistane.
Zobraziť galériu (2)
Ľudia nesú telá detí, ktoré zahynuli pri zrútení strechy v rozostavanom doučovacom centre, po pohrebnej modlitbe na predmestí Láhauru v Pakistane.  (Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary)

V súvislosti s nešťastím zadržali miestne úrady dve osoby, uviedla ešte v utorok polícia provincie na platforme X. Zrútenia striech a budov sú v Pakistane pomerne bežné najmä pre slabé bezpečnostné štandardy a využívanie nekvalitných stavebných materiálov.

Viac o téme: DetiPohrebZrúteniePakistanVzdelávacie centrum
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Hrôza v Pakistane! Po
Hrôza v Pakistane! Po páde strechy zomrelo 14 detí, ďalšie sú zranené
Zahraničné
Irán tvrdí, že v
Irán tvrdí, že v najbližších dňoch sa neočakávajú technické rokovania s USA
Zahraničné
V Kašmíre sa zrútil
Pakistan pri hraniciach s Afganistanom zabil 29 ľudí, podľa Islamabádu ozbrojencov
Zahraničné
Dve ázijské krajiny zasiahlo
Dve ázijské krajiny zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Po PEKLE vo Venezuele prišli otrasy s magnitúdou 6,1!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Krupobitie zasiahlo aj Prešov
Krupobitie zasiahlo aj Prešov
Správy
Krupobitie zasiahlo aj Prešov
Krupobitie zasiahlo aj Prešov
Regióny
Plavkové inšpirácie z Hollywoodu
Plavkové inšpirácie z Hollywoodu
Feminity TV

Domáce správy

POHROMA na západe Slovenska:
POHROMA na západe Slovenska: Silné búrky odstavili elektrinu a cesty! Na Havrane hlásia neprejazdný úsek
Domáce
Polícia pátra
Zmizol priamo z nemocnice: Polícia bije na poplach a pátra po Jozefovi (69) z Bratislavy
Domáce
prezident SR Peter Pellegrini
Jasný signál z Bratislavy! Pellegrini s Rašim vyhlásili, že V4 žije a Západ ju musí začať brať vážne
Domáce
Policajti v Bratislave získajú zľavu: Ročný lístok na MHD budú mať za polovicu
Policajti v Bratislave získajú zľavu: Ročný lístok na MHD budú mať za polovicu
Bratislava

Zahraničné

ŠKANDÁL v nemocnici: Pacienti
ŠKANDÁL v nemocnici: Pacienti ležali na kardiológii v 35°C PEKLE! FOTO Prepotené postele, muž do rána zomrel
Zahraničné
Sabotáž na Nord Stream
Sabotáž na Nord Stream má prvého vinníka! Ukrajinec velil tímu: Usvedčili ho vlastné telefonáty
Zahraničné
FOTO Ľudia nesú telá detí,
Slzy a obrovský hnev v Pakistane: Pochovali 14 nevinných detí! Na vine je zrútená škola
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Veľký rozruch v Česku: SPD chce Zelenskému odobrať najvyššie české vyznamenanie! Minister hovorí o geste
Zahraničné

Prominenti

Lexi Minetree a Reese
Nová Elle Woods? Na Reese nemá! Premiéra Pravej blondínky odhalila, kto bol skutočnou hviezdou večera
Zahraniční prominenti
FOTO Martin Nikodým sa plaví
Nečakaná nočná návšteva u Nikodýma: Všetko sa zbehlo v priebehu pár sekúnd...!
Domáci prominenti
Fiki so snúbenicou
Mesiac a pol do svadby a... Sulík so snúbenicou urobili nečakaný krok!
Domáci prominenti
Zomrel spevák hitu Y.M.C.A:
Zomrel spevák hitu Y.M.C.A: Podľahol krátkej agresívnej chorobe!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nielen nadváha, ale aj
Nielen nadváha, ale aj zápal v tele ohrozujú pečeň: Týmito zmenami sa ho zbavíte
vysetrenie.sk
BIZÁR v New Yorku:
BIZÁR v New Yorku: Knight Rider dostal pokutu za RÝCHLOSŤ, auto je už roky odstavené v múzeu!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Stratili ste doklady v zahraničí: Viete, kto vám naozaj pomôže?
Zaujímavosti
Zamurovaná čierna kuchyňa v
Stáročné tajomstvo odhalili až teraz: Archeológovia v Brne narazili na nečakaný objav
Zaujímavosti

Dobré správy

Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk

Ekonomika

Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Peniaze budúcich dôchodcov pôjdu do slovenských projektov: Na stole je prvá investícia!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Ďalší Slováci už vedia, kedy pôjdu do penzie: Rozhoduje aj počet detí!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)

Šport

Anglicko – D.R. Kongo: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Anglicko – D.R. Kongo: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
FC Viktoria Plzeň – FC Spartak Trnava: Online prenos z atrraktívneho prípravného zápasu
FC Viktoria Plzeň – FC Spartak Trnava: Online prenos z atrraktívneho prípravného zápasu
Slovensko
MS VO FUTBALE 2026 Neuznaný gól Nemecka stále rezonuje: Vyjadril sa aj legendárny rozhodca
MS VO FUTBALE 2026 Neuznaný gól Nemecka stále rezonuje: Vyjadril sa aj legendárny rozhodca
MS vo futbale
Od marca 2024 má naše občianstvo: Slovensko však stále nemôže nominovať rodáka z Ukrajiny
Od marca 2024 má naše občianstvo: Slovensko však stále nemôže nominovať rodáka z Ukrajiny
Stolný tenis

Auto-moto

TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Domáce
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Keď firma prepúšťa kvôli efektivite: Tichá daň, ktorú platia „preživší“ zamestnanci.
Mám prácu
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Motivácia a produktivita
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Prehnali ste to so slnkom? Toto vás po úpale postaví na nohy
Rady a tipy
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Rady a tipy

Technológie

AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
AI od Mety sa priblížila k čítaniu myšlienok. Dokáže to bez implantátu aj bez operácie mozgu
Správy
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Netflix odštartoval júl poriadne silno. Do ponuky pridal filmy, pri ktorých sa nebudeš vedieť rozhodnúť, čo si pustiť skôr
Filmy a seriály
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
CV90 posilňuje slovenský priemysel i obranu. Armáde sa otvára nová príležitosť
Správy
Netflix po heslách rieši aj e-maily. Tento jednoduchý trik v Gmaile vyrieši celý problém
Netflix po heslách rieši aj e-maily. Tento jednoduchý trik v Gmaile vyrieši celý problém
Aplikácie a hry

TN LIVE

Exkluzívny prieskum: Kto ovládne po voľbách Bratislavu? Takto to vyzerá s Vallom či Rážom
Exkluzívny prieskum: Kto ovládne po voľbách Bratislavu? Takto to vyzerá s Vallom či Rážom
Domáce
FOTO+VIDEO: Silné búrky zasiahli aj západ Slovenska, hlásia výpadky elektriny
FOTO+VIDEO: Silné búrky zasiahli aj západ Slovenska, hlásia výpadky elektriny
Domáce
Pitná voda mizne rekordnou rýchlosťou. Mesto zvažuje mimoriadnu situáciu
Pitná voda mizne rekordnou rýchlosťou. Mesto zvažuje mimoriadnu situáciu
Domáce
Fanúšikovia Nitry želajú Bučekovi hrozné veci. Legenda sa postavila na stranu hviezdneho hokejistu
Fanúšikovia Nitry želajú Bučekovi hrozné veci. Legenda sa postavila na stranu hviezdneho hokejistu
Šport

Bývanie

Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!

Pre kutilov

Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Partnerské vzťahy
Na dovolenke mi prebrala muža priamo pred očami: Nevadilo jej ani to, že ona sama tam má partnera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠKANDÁL v nemocnici: Pacienti
Zahraničné
ŠKANDÁL v nemocnici: Pacienti ležali na kardiológii v 35°C PEKLE! FOTO Prepotené postele, muž do rána zomrel
MRAZIVÝ NÁLEZ v Prešove:
Domáce
MRAZIVÝ NÁLEZ v Prešove: V uzamknutom aute objavili počas horúčav telo mladého muža (†29)
Rozprávkový začiatok leta: Medzi
Domáce
Rozprávkový začiatok leta: Medzi tromi hlavnými výhercami v Eurojackpote je aj Slovák! Získal státisíce
AKTUÁLNE Kolaps na R1:
Domáce
AKTUÁLNE Kolaps na R1: Pri Seredi sa prevrátili kamióny! Úsek smerom na Nitru je NEPREJAZDNÝ

Ďalšie zo Zoznamu