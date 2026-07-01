USA a Irán budú v stredu v Dauhe viesť nepriame rokovania

DAUHA - Predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú v stredu v katarskej Dauhe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Pre agentúru AFP to uviedol diplomat oboznámený s týmito rokovaniami.
Diplomat ozrejmil, že pôjde o nepriame technické rokovania „s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi o memorande o porozumení, pričom nadviažu na pokrok dosiahnutý na summite“ vo Švajčiarsku. Nemenovaný diplomat tiež uviedol, že sa na tomto stretnutí nezúčastnia osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v utorok stretli s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť v utorok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí však poprel Trumpove slová a informoval, že Irán nebude viesť v najbližších dňoch „nijaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že sa obe strany dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.