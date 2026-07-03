V Teheráne prebieha pohreb Chameneího: Dorazil aj iránsky prezident

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v piatok poklonil pred pozostatkami usmrteného najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v Teheráne. Urobil tak po boku ďalších vysokopostavených predstaviteľov vrátane hlavného vyjednávača krajiny Mohammada Bákera Kalíbáfa, informuje správa agentúry AFP.
Štátna televízia odvysielala zábery Pezeškijána, ako sa modlí pri Chameneího rakve, na ktorej bol umiestnený čierny turban. Ten nosia duchovní na znak toho, že sú potomkami proroka Mohameda, vysvetľuje francúzska agentúra. Pred rakvou Chameneího, ktorá je vystavená v teheránskej Veľkej mešite Mosallá, sa v piatok poklonil aj hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí, pričom v jeho prípade to bolo prvé verejné vystúpenie od začiatku vojny na Blízkom východe.
Zatiaľ nie je známe, či sa na hlavnej ceremónii v rámci pohrebných obradov v Teheráne zúčastní aj Chameneího syn a zároveň nástupca Modžtabá, ktorého od nástupu do funkcie najvyššieho duchovného vodcu na verejnosti nevideli. Zosnulému ajatolláhovi vzdal hold tiež pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorý je jedným z približne troch desiatok zástupcov krajín zúčastňujúcich sa na pohrebe. Do metropoly prúdia davy ľudí zo susedného Iraku, Afganistanu a Pakistanu.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na jeho rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené vo Veľkej mešite Mosallá v Teheráne, ktorú zahalili do transparentov s Chameneího fotografiami a citátmi. Pre verejnosť budú vystavené aj telá jeho usmrtených príbuzných, píše AFP. Očakáva sa, že ceremónie prilákajú 15 až 20 miliónov smútiacich, čo by podľa úradov znamenalo najväčší štátny pohreb v histórii krajiny.