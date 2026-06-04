MS vo futbale 2026: V Mexiku zúri kriminalita a nepokoje! Polícia spustila operáciu KUKULKAN

MEXICO CITY – Už onedlho odštartuje najväčší futbalový sviatok, ktorý sa bude premiérovo konať až v troch krajinách. Jedným z hostiteľov MS 2026 bude aj Mexiko, ktoré však vyvoláva príliš mnoho otáznikov. Krajina sa musí pripraviť na veľké bezpečnostné opatrenia a príchod veľkého množstva ľudí z celého sveta. Opatrenia v Mexiku prejdú ohňom. Bude to stačiť?
Mexiko patrí medzi najviac futbalové krajiny sveta. Tento svetový šport je v krajine takmer modla, keď nie je národným športom. Jeho popularitu dokazuje aj návštevnosť na zápasoch domácej najvyššej ligy. Pre potreby svetového šampionátu prešlo mnoho štadiónov rekonštrukciou. Hrať sa bude v troch mestách (Mexico City, Gualadalajara a Monterrey). Tréningové centrá a základne niektorých národných tímov budú navyše v iných častiach Mexika.
Mexická vláda plánuje nasadiť do ulíc troch spomínaných miest počas konania šampionátu takmer 100-tisíc členov bezpečnostných zložiek. Dokonca nazvala celú bezpečnostnú operáciu ako "Operácia Kukulkan" (božstvo v mayskej mytológii). Predstavitelia mexickej vlády vyhlasujú, že zabezpečia ochranu a bezpečnosť napriek nemilej stránke pôsobenia drogových kartelov a vysokej miere kriminality len pár stoviek kilometrov od hlavných dejísk šampionátu.
Mexico City
V hlavnom meste Mexika sa odohrá 5 zápasov vrátane otváracieho (11. jún). Je považované za jedno z najbezpečnejších lokalít v celej krajine. I keď tu nedominujú dva najväčšie drogové kartely, malé zločinecké skupiny tu podnikajú nezákonné aktivity typu obchodovania s ľuďmi, prostitúcie, predaja drog a rôzne formy vydierania. Výnimkou nie sú ani drobné lúpeže či vreckári. A to aj napriek tomu, že je to oblasť s najväčšou koncentráciou policajtov na obyvateľa. Počas šampionátu bude v uliciach 56 000 policajtov.
Výzvou bude v Mexico City aj samotná doprava. Musíte zabezpečiť jej plynulý chod aj počas celej noci. Ďalej musí byť dostupná pre každého jedného fanúšika. Bezpečnostné zložky sa už v týchto dňoch pohybujú v okolí námestia El Zócalo, kde sa 11. júna bude konať festival k otvoreniu celého šampionátu.
Monterrey
V tomto meste je cítiť výraznú prítomnosť drogových kartelov. Mesto leží v štáte Nuevo León, ktorý hraničí s USA. Podľa expertov práve tadiaľto smeruje hlavná trasa obchodovania s drogami. Okrem toho, že tu medzi sebou pomaly na každom rohu bojujú miestne kartely, dochádza aj ku krádežiam paliva a k praniu špinavých peňazí.
Neočakáva sa, že by pomerne vysoká miera trestnej činnosti mala nejaký vplyv na cudzincov, ktorí sem prídu za futbalom, no celkom pokojne sa môžu stať terčom pouličnej kriminality.
Guadalajara
Toto mesto sužujú dve z najväčších kríz v krajine, ktorými sú násilie páchané kartelmi a zmiznutia v radoch civilného obyvateľstva. Leží v štáte Jalisco, ktorému dominuje drogový kartel Jalisco New generation. Má tak veľkú podporu, že keď vo februári mexické úrady zajali jeho vodcu Nemesia "El Mencha" Osegueru Cervantesa, viedlo to k veľkej vlne násilia, podpaľovaniu vozidiel a podnikov a k stretom s bezpečnostnými zložkami.
Akoby to nestačilo, v štáte Jalisco je evidovaných najviac nezvestných osôb v krajine. Len nahlásených je zhruba 16-tisíc. Keď už niekto nájde, nie je žiadnym prekvapením, pokiaľ je už mŕtvy a pochovaný v tajne vykopanom hrobe. Telá nachádzali aj blízko štadióna, kde sa teraz bude hrať. Podľa expertov si práve Guadalajara zaslúži z hľadiska bezpečnosti osobitnú pozornosť.
Ľudia by si mali v Mexiku dávať pozor aj na falošné lístky, podvodoch počas cestovania, falošných zájazdoch a pod.