Veľkolepá oslava Bohdalovej: Zástupy hercov, 3 exprezidenti a... tento darček nevyšiel!

PRAHA - Takú narodeninovú oslavu český šoubiznis dlho nezažil! Hoci už nejaké oslavy Jiřiny Bohdalovej (95) prebehli, tá hlavná, opulentná sa pre niekoľko stoviek hostí koná v nedeľu v Divadle Hybernia.
Pozvaných hostí na oslavu legendárnej Bohdalovej z radov priateľov, kamarátov a kolegov sú stovky, medzi nimi nechýba snáď nikto, kto v českej šoubiznise niečo znamená.
Ako jeden z prvých hostí prišiel jeden z troch exprezidentov, Rudolf Schuster (92). Václav Klaus prišiel okolo štvrť na šesť, po boku svojej ženy Livie. Z politických osobností dorazil tiež Tomio Okamura. „Tento rok sme boli niekoľkokrát v kontakte, pretože na mňa mala istú prosbu v určitej záležitosti,“ odhalil tajomne pre blesk.cz. Pôvodne sa mal dostaviť aj premiér Andrej Babiš, ale nakoniec z pracovných dôvodov nemohol a herečke zablahoželal telefonicky.
Ako uvádza blesk.cz, už okolo trištvrte na päť dorazil s manželkou skladateľ Karel Vágner so slovami: „Máme množstvo nesmrteľných zážitkov.“ Dokonca sľúbil, že príde aj na jej 104. narodeniny! Prezradil aj to, aký darček jej priniesol: „Ona má rada moje deti, premýšľal som, Kubovi ako rybárovi predávajú po celej Európe jeho knihu o prírode, rekordoch a podobne. Teraz exkluzívne vznikla v českej verzii a ja ju veziem!“ odhalil.
Hneď vzápätí dorazil umelec Kristian Kodet a Jiřinu obdaroval obrazom už vopred. Nemohol chýbať ani hudobník Petr Janda. „Zložil som jej pesničku.... Natočili sme aj klip. Dnes to asi budú premietať. To bude taký môj veľký darček,“ priznal. „Bola jedna z mála umelkýň, ktorá mala slávu kontinuálnu. Držala si vždy vysokú latku. To málokto nemôže. Byť na špici 90 rokov, to je bomba!“ uviedol ešte Janda, ktorý prišiel s manželkou Alicou. Na oslavu prišiel aj Libor Bouček. , Karel Šíp, František Ringo Čech, či Ondřej Soukup s Luciou Šoralovou. Skladateľ priniesol kyticu ruží, čo hneď oľutoval. „Teraz som si prečítal, že nenávidí rezané kvety, tak sa jej opýtam, či sa mám obesiť hneď,“ smial sa Soukup, že to úplne neodhadol.
Radek Vondráček z hnutia ÁNO priniesol ako darček 6 kíl domáceho medu, čo vyhral ocenenie Med roku. Nechýba ani lekár Peter Neužil, ktorý jej praje: „Ešte väčšie zdravie, než má!“ Dorazil tiež herec Oldřich Kaiser, ktorý sa narodil v rovnakom znamení Býk ako Bohdalová. „A čo som jej priniesol, je tajomstvo. Ale poľovnícku salámu,“ odhalil. Na otázku, čo mu dala v hereckej profesii, vtipne povedal: „Nedala mi. Ale dala mi, že je "dríč". To ma na nej fascinuje.“
Poďakovať Jiřině prišla aj speváčka Leona Machálková či Monika Absolonová: „Je pre nás všetkých inšpiráciou,“ povedala. Ďalej sa objavil producent František Janeček, eleganciu vniesla aj Alex Mynářová. Ďalšími hosťami sú Štefan Margita, režisér Jiří Strach, či herečka Veronika Žilková, ktorá dorazila s partnerom Ivanom Hubačom. „Čo dať žene, ktorá má všetko? Miluje Žofinku, svojho jazvečíka. Tak som horko-ťažko zháňala parfém pre jej psíka a šperk na krk,“ prezradila. Medzi ďalšími hosťami sú tiež Ladislav Špaček či Ivan Vodochodský. Napokon prišiel aj exprezident Miloš Zeman, pre ktorého je najvýstižnejšou charakteristikou v spojitosti s Bohdalovou slovo - energia.
Samotná Jiřina Bohdalová dorazila na oslavu asi o 17.25 v doprovode svojej dcéry Simony Stašovej. Privítal ju burácajúci potlesk, čaká ju preberanie si darčekov, potom má zamieraiť do salóniku k prezidentom a potom sa už môže spustiť bujará oslava...
