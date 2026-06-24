Róbert (51) zaparkoval auto pri obchodnom centre a zmizol BEZ STOPY! Rodina je zúfalá, desať dní plných strachu

BYTČA - V Bytči prebiehalo veľké pátranie po nezvestnom 51-ročnom Róbertovi Kočkovi, ktorý je už 10 dní nezvestný. Svoje auto zaparkoval pri obchodnom centre a zmizol bez stopy. Rodina má strach a o pomoc požiadala aj dobrovoľníkov.
V pondelok (22. 6.) bolo dobrovoľnícke občianske združenie Záchranný Systém Slovensko požiadané rodinou o pomoc s pátraním po nezvestnom 51-ročnom mužovi z okresu Poprad. Polícia v tejto súvislosti informovala, že Róbert Kočko je nezvestný od 14. júna 2026, keď odišiel z miesta svojho trvalého bydliska na osobnom motorovom vozidle značky Škoda Superb.
"Nezvestný Róbert Kočko odstavil svoje vozidlo pri nákupnom stredisku v Bytči a už niekoľko dní nekontaktoval svoju rodinu. Tá má obavu o jeho zdravie, keďže jeho súčasný pobyt je neznámy," približujú dobrovoľníci, podľa ktorých išlo už o druhé pátranie počas jedného dňa.
Pátrajú po ňom dobrovoľníci, polícia aj rodina
Pátranie skoordinovali s Operačným riaditeľstvom Policajného zboru Bytča. "Aj keď sme pracovali len s minimom informácií o možnom pohybe nezvestného muža od jeho vozidla, zostavili sme plán rýchleho prehľadania okolia ešte pred úplným zotmením," opisuje občianske združenie.
Približuje, že pešie tímy prehľadávali okolie rieky Váh, zatiaľ čo rodina a známi sa zatiaľ snažili získať ďalšie informácie a prehľadali ďalšie oblasti v meste. Hliadky Policie z Bytče preverovali možné kamerové záznamy. Spolu s nimi pátrali aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany. Aj napriek nasadenie sa zatiaľ nezvestnú osobu nepodarilo nájsť. O ďalšom postupe budú informovať.
"Ak máte akékoľvek informácie, svedectvo alebo obrazový záznam od dátumu 17. 6. 2026, ktorý by mohol pomôcť s pátraním po nezvestnom Robertovi, prosíme kontaktuje políciu na čísle 158, alebo nás na čísle 0948 11 22 33," vyzýva Záchranný Systém Slovensko.