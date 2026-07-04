V Chorvátsku zadržali 63-ročného Slováka: Tajne si mal natáčať nahé deti! Odporné DETAILY

ZÁHREB - V chorvátskej Istrii zadržali 63-ročného občana Slovenskej republiky pre podozrenie, že pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou tajne nakrúcal nahé deti. Informuje o tom portál Index.hr.
Muža zadržali po tom, ako ho v nemenovanom turistickom zariadení pristihol pracovník bezpečnostnej služby a polícia uňho následne našla kompromitujúci materiál. K incidentu došlo 2. júla približne o 16.30 h, keď si zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby všimol muža, ako tajne nakrúca deti. Zadržal ho až do príchodu polície, ktorá vykonala vyšetrovanie a u podozrivého muža našla materiál, ktorý ho usvedčuje z trestného činu sexuálneho zneužívania detí za účelom pornografie.
Podozrivého po ukončení vyšetrovania previezli 3. júla do väzobnej cely Istrijského policajného riaditeľstva. Podľa polície takéto vyšetrovania trestných činov dokazujú, že verejnosť si čoraz viac uvedomuje problém nakrúcania detí a čoraz častejšie rozpoznáva podozrivé správanie, čo umožňuje včasnú reakciu a zadržanie páchateľov.
Zároveň vyzvala rodičov, aby dávali pozor na svoje deti, sledovali, kde sa nachádzajú a čo robia na pláži, a tiež aby im obliekali plavky. Polícia ožiadala občanov, aby v prípade, že spozorujú podozrivú osobu nakrúcajúcu deti, o tom okamžite informovali na čísle 192.