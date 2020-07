Hviezdny beatlesák nevedel čítať a písať: Neuveríte, kedy sa to naučil!

Ringo Starr, vlastným menom Richard Starkey, sa narodil 7. júla 1940 v Liverpoole. Vo veku 15 rokov nevedel skoro vôbec čítať ani písať. "Bol som často chorý a preto som v škole často chýbal," povedal pred pár rokmi Starr nemeckému nedeľníku Bild am Sonntag.

Časté pobyty v nemocnici však boli aj na niečo dobré: "Pretože som sa často nudil, začal som paličkami vyťukávať rytmy po všetkom možnom." Takto sa dostal k bubnovaniu. V detskom sanatóriu si prvýkrát vyskúšal bicie nástroje s ústavným orchestrom.

Po návrate odišiel zo strednej školy a prijali ho za stolárskeho učňa. Viac ako práca v stolárni však mladého Ringa bavila hudba. Na biciu súpravu si požičal od deda Starkeyho, ktorý ho volal "trasorítka". Na začiatku 60. rokov nastúpil do skupiny Rory Storm & Hurricanes.

Liverpoolsky hudobný týždenník Mersey Beat priniesol 3. augusta 1962 správu, že Beatles vymenia bubeníka. Pete Besta 18. augusta 1962 vystriedal za bicími nástrojmi Ringo Starr. Prvý singel Love Me Do nahrával Ringo v štúdiu na Abbey Road už 11. septembra.

Producent George Martin, ktorý bol aj hudobným režisérom, mal obavu, aby Ringo nebrzdil nahrávanie, keďže v skupine nebol ani celý mesiac. Pre istotu zavolal štúdiového bubeníka Andyho Whitea. Pri nahrávaní sa za bicími striedali. Nahrali celkom 17 verzií skladby Love Me Do. Na prvom singli vyšla tá, na ktorej bubnoval Ringo Starr.



Ringo bol u Beatles služobne najmladší, ale vekovo najstarší. Po Johnovi sa ženil ako druhý Ringo Starr, 11. februára 1965 si zobral Maureen Coxovú, koncom septembra sa im narodil prvý syn. Manželstvo im vydržalo desať rokov. V závere éry a po rozchode Beatles sa Ringo venoval viac filmu. Prvý Candy, v ktorom stvárnil úlohu mexického záhradníka, mal premiéru v londýnskom Odeon Cinema 20. februára 1969. V komédii Magic Christian režiséra Josepha McGratha si zahral po boku Petra Sellersa.

Slávna éra skupiny Beatles sa skončila v apríli 1970. To sa už každý z členov Beatles venoval sólovým projektom. Ringo v závere apríla 1970 vydal prvý sólový album Sentimental Journey. V júni 1971 sa do rebríčkov dostala jeho skladba s názvom It Don't Come Easy. Účinkoval na koncerte pre Bangladéš, ktorý zorganizoval v New Yorku 1. augusta 1971 George Harrison. V novembri 1973 bodovala v hitparádach jeho ďalšia úspešná skladba Photograph. V Spojených štátoch viedla hitparádu, doma na ostrovoch sa dostala na ôsme miesto. V januári 1974 viedol americký singlový rebríček druhýkrát, so skladbou You're Sixteen, doma v Británii dosiahla tretie miesto. Zborové vokály v tejto piesni mu naspievali americký spevák Harry Nilsson, ktorý sa preslávil hitom Without You, a Paul McCartney.



V roku 1974 a ďalších striedal Ringo pravidelne filmové a nahrávacie štúdiá. Spolu s Paulom McCartneym a Georgeom Harrisonom hrali 19. mája 1979 na svadbe Erica Claptona, 20. januára 1988 sa spolu s Georgeom Harrisonom a Yoko Ono zúčastnili na recepcii pri uvedení skupiny Beatles do Rockovej siene slávy. V roku 1989 si založil vlastnú skupinu All Starr Band, s ktorou nahrával a koncertoval.