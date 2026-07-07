Taraba hlási dve novinky: Otvorili staré koryto Moravy aj biokoridor pri Žiline, hovorí o miliónových úsporách

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) oznámil dve novinky v oblasti vodohospodárskych projektov. Tvrdí, že sa podarilo otvoriť staré koryto rieky Morava, čo má pomôcť biodiverzite, zadržiavaniu vody aj rozvoju turizmu. Zároveň informoval o sprieplavnení kanála pri Žiline, ktorý má slúžiť ako migračná trasa pre ryby a zároveň ponúknuť nové možnosti pre vodnú turistiku.
Taraba vo videu uviedol, že rezort splnil sľub týkajúci sa rieky Morava. Podľa jeho slov sa podarilo otvoriť staré koryto rieky a vytvoriť meander, vďaka ktorému bude voda opäť prúdiť do vnútrozemia.
Minister tvrdí, že projekt vznikol v spolupráci s rakúskou stranou a jeho cieľom je zaplaviť staré ramená rieky Morava. Zdôraznil, že rieka už dnes neslúži ako významná dopravná tepna, preto je podľa neho prioritou obnova jej prírodných funkcií.
Podľa Tarabu má projekt priniesť viacero benefitov. Spomenul podporu biodiverzity, lepšie podmienky pre migráciu rýb, väčšie zadržiavanie vody vo vnútrozemí aj vytvorenie nového turistického potenciálu.
Hovorí o úspore 12 miliónov eur
Minister zároveň vyzdvihol aj finančnú stránku projektu. Tvrdí, že stavba financovaná z Plánu obnovy a odolnosti sa podarila zrealizovať za približne 12 miliónov eur, hoci podľa neho predchádzajúce vedenie ministerstva počítalo s nákladmi vo výške 24 miliónov eur.
"Predošlé vedenie za pána Budaja a Kiču plánovalo projekt za 24 miliónov eur. My sme ho robili za 12 miliónov," uviedol Taraba, pričom poukázal na rozdiel vo výške 12 miliónov eur.
Kanál pri Žiline
Za druhú dôležitú správu označil minister projekt pri Žiline, ktorý realizovala Vodohospodárska výstavba v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. Podľa Tarabu sa podarilo sprieplavniť kanál, ktorý miestni nazvali Žilinský Baťov kanál. Ide podľa jeho slov o biokoridor, ktorý umožní rybám bezpečne migrovať popri vodnej elektrárni bez toho, aby ich ohrozovali turbíny.
Taraba zároveň uviedol, že rezort chce rozvíjať turistický potenciál oblasti. Pripomenul, že sa podarilo vyčistiť približne sedemkilometrový úsek kanála, ktorý by podľa neho mohol prilákať miestnych obyvateľov, turistov aj priaznivcov vodných športov.
Minister vo videu dodal, že daždivé počasie, ktoré v posledných dňoch sprevádza Slovensko, môže projektu pomôcť. Zároveň ironicky poznamenal, že ide o dážď, ktorý podľa neho opozícia žiada od vlády "vybaviť". Na záver uviedol, že takéto projekty podľa neho dokazujú, že rezort realizuje nielen veľké investície, ale aj menšie opatrenia s praktickým významom.