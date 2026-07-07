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Prvý krok k vyšetreniu útoku Hamasu: Izraelský parlament schválil zákon

Bojovníci Hamasu a Islamského džihádu
Bojovníci Hamasu a Islamského džihádu (Zdroj: SITA/AP/Abed Hajjar)
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TASR

TEL AVIV - Izraelský parlament v pondelok v prvom čítaní schválil návrh zákona o zriadení vyšetrovacej komisie, ktorá má preskúmať zlyhania v oblasti bezpečnosti vedúce k útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. „Cieľom navrhovaného zákona je uskutočniť úplné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie udalostí spojených s masakrom zo 7. októbra a vojen, ktoré po ňom nasledovali,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu. Informuje správa agentúry AFP.

Návrh prešiel prvým čítaním v 120-člennom Knesete pomerom hlasov 59:0. Opoziční poslanci, ktorí žiadajú iné obsadenie v komisii – také, ktorej členov by nevymenúvali politici – totiž hlasovanie bojkotovali. Na základe navrhovaného zákona by šiestich členov komisie vymenovala dvojtretinová väčšina poslancov Knesetu. Ak by nedosiahli dohodu, na čo by podľa portálu Times of Israel (TOI) mali dva týždne, troch členov by vymenovala vládna koalícia a troch opoziční zákonodarcovia.

Ako pozorovatelia by pôsobili bývalí rukojemníci alebo príbuzní obetí a rokovania komisie by boli vysielané verejnosti. Poslanec strany Likud Ariel Kallner, ktorý návrh inicioval, obhajoval nadstranícke zloženie komisie. „Len komisia vymenovaná rovnocenným spôsobom nám umožní odhaliť pravdu a zároveň zachovať dôveru verejnosti,“ uviedol vo vyhlásení. Komisia však môže začať fungovať už vtedy, ak budú vymenovaní aspoň traja členovia, čo znamená, že ak bude opozícia naďalej bojkotovať celý proces, vyšetrovanie by mohli viesť výlučne koalíciou vybraní zástupcovia, poznamenal TOI. Predstavitelia opozície pritom uviedli, že budú ďalej odmietať komisiu vymenovanú politikmi.

Opozícia dlhodobo požaduje vytvorenie nezávislej štátnej vyšetrovacej komisie

Opozícia dlhodobo požaduje vytvorenie nezávislej štátnej vyšetrovacej komisie na čele s predsedom najvyššieho súdu, aké Izrael v minulosti často využíval na objasňovanie závažných zlyhaní štátu. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Izraelčanov naprieč politickým spektrom podporuje, aby mala vyšetrovanie na starosti práve takáto komisia. Šéf najvyššieho súdu Jicchak Amit je však dlhodobo a v mnohých otázkach v konflikte s vládou premiéra Benjamina Netanjahua. Ten sa preto stavia proti vytvoreniu komisie s členmi vybratými súdnou mocou, o ktorej tvrdí, že je voči nemu zaujatá, pripomína TOI.

Vysvetlil bojkot

Líder opozície Jair Lapid vysvetlil bojkot pondelkového hlasovania s tým, že „opozícia nebude súčasťou podvodu, ktorého jediným cieľom je zamiesť pod koberec a zabrániť vyšetreniu najväčšej katastrofy, ktorá postihla židovský národ od holokaustu,“ napísal na platforme X. Návrh zákona sa teraz vráti do ústavného výboru Knesetu na ďalšie prerokovanie pred záverečnými čítaniami, ktoré sú očakávané budúci týždeň ešte pred rozpustením parlamentu. Vytvorenie štátnej vyšetrovacej komisie žiadali vo štvrtok 2. júla žiadali aj tisíce ľudí, ktorí vyšli do ulíc v Tel Avive a ďalších mestách, aby si pripomenuli 1000 dní od útoku Hamasu zo 7. októbra.

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