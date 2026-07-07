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Rodinná dráma známej Slovenky: Vlastný otec okradol jej autistického syna!

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(Zdroj: TV JOJ)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Bývalá účastníčka reality šou Farma Gabriela Bullová prežíva jedno z najťažších období svojho života. Na sociálnych sieťach zverejnila emotívne obvinenia, podľa ktorých mal otec ich spoločného autistického syna vypáčiť trezor a odcudziť peniaze určené na jeho nevyhnutné terapie.

Bývalá účastníčka reality šou Farma, Gabriela Bullová, zverejnila na sociálnych sieťach emotívne vyjadrenie, v ktorom opisuje mimoriadne náročnú životnú situáciu. Tvrdí, že peniaze určené na terapie jej autistického syna zmizli po tom, čo jeho otec údajne vypáčil trezor. Vo svojom príspevku uviedla, že v trezore boli odložené finančné prostriedky určené výlučne na nevyhnutné terapie pre jej syna. Po incidente podľa jej slov zostal zničený trezor, poškodený nábytok a predovšetkým veľká bolesť a pocit zrady.

„Nešlo len o peniaze. Išlo o budúcnosť dieťaťa, ktoré ich potrebovalo na terapie. Namiesto pomoci prišla zrada od človeka, ktorý mal svoje dieťa chrániť,“ napísala Bullová na Instagrame. Zároveň informovala, že prípad už rieši polícia a verí, že sa podarí celú situáciu spravodlivo objasniť. Dodala, že sa spravodlivosti nevzdá a najviac ju trápi vedomie, že podobného skutku sa podľa jej slov dopustil vlastný rodič dieťaťa.

V ďalšom zverejnenom odkaze Gabriela vysvetlila, že jej autistický syn pravidelne absolvuje terapie, ktoré sú pre jeho napredovanie nevyhnutné. Keďže peniaze určené na ich financovanie už nemajú k dispozícii, rozhodla sa obrátiť na verejnosť s prosbou o pomoc. Zdôraznila pritom, že nežiada ľútosť, ale šancu, aby jej syn nemusel prísť o potrebné terapie kvôli konaniu niekoho iného. Ľudí poprosila o podporu verejnej zbierky alebo aspoň o jej zdieľanie.

Rodinná dráma známej Slovenky:
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 (Zdroj: Instagram GB)

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