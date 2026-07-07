Odborník prepočítal novinku pre dôchodcov: Štedré príspevky sú minulosťou, kedy uvidia peniaze od svojich detí?

BRATISLAVA – Mnoho slovenských dôchodcov s napätím očakáva, kedy im na účet alebo poštou dorazí finančná podpora od ich pracujúcich detí. Kým v minulých rokoch boli zvyknutí, že jún sa niesol v znamení štedrých rodičovských dôchodkov, realita v roku 2026 je diametrálne odlišná. Známy odborník na dane a odvody Jozef Mihál na sociálnej sieti detailne objasnil, ako to s týmito peniazmi aktuálne vyzerá a kedy seniori vôbec niečo uvidia.
Jozef Mihál búra ilúzie mnohých dôchodcov a uvádza veci na pravú mieru. Klasický rodičovský dôchodok, ako sme ho poznali, je totiž už minulosťou. „Už nejde o rodičovský dôchodok, ten sa vyplácal dva roky po sebe, v mesiaci jún v rokoch 2023 a 2024 – a od roku 2025 je zrušený. A nepôjde ani potenciálne o stovky eur, ktoré tak mnohí dôchodcovia dostali,“ upozorňuje Mihál.
Po novom bol tento systém nahradený možnosťou poukázať rodičom 2 % zo zaplatenej dane dieťaťa. Pre drvivú väčšinu slovenských dôchodcov to však znamená drastické zníženie sumy, ktorú im štát takto prerozdelí. Odborník to ilustruje na jednoduchom príklade: Ak dieťa zarába ako zamestnanec slušnú hrubú mzdu 1 600 eur, podľa starého systému dostával rodič ročne približne 288 eur. Po novom mu suma 2 % zo zaplatenej dane vyjde prinajlepšom na 40 eur, čo je až 7-krát menej.
Kedy peniaze dorazia?
Hoci ide o výrazne nižšie sumy, seniori sa prirodzene pýtajú, kedy im tieto peniaze štát pošle. Celý proces je legislatívne komplikovaný, keďže Finančné riaditeľstvo SR musí najskôr peniaze a údaje spracovať a až následne ich previesť Sociálnej poisťovni. Tá má potom presne stanovenú lehotu na to, aby sumu doručila konkrétnemu rodičovi.
Podľa Jozefa Mihála závisí termín výplaty od toho, kedy dieťa podávalo daňové priznanie. Ak dieťa podalo daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa musí peniaze rodičovi vyplatiť do 5 mesiacov – teda najneskôr do 31. augusta 2026.
Ak dieťa využilo možnosť odkladu a daňové priznanie podalo v predĺženej lehote do 30. júna 2026, peniaze sa k rodičovi dostanú neskôr. Sociálna poisťovňa má v tomto prípade čas do 30. novembra 2026. Tohtoročné leto tak pre slovenských dôchodcov prinesie skôr symbolickú finančnú injekciu, na ktorú si väčšina z nich musí počkať až do konca prázdnin.