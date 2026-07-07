AKTUÁLNE Nebezpečná situácia na D1: Z kamióna uniká kyselina, zasahujú hasiči

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PREŠOV - Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Operačný dôstojník KR HaZZ spresnil, že k udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. „Únik nebezpečnej látky je zastavený, ale je to nestabilné. Pravdepodobne bude musieť dôjsť k prečerpávaniu,“ povedal s tým, že na mieste zasahuje 17 hasičov s ôsmimi kusmi techniky. Podľa jeho slov by mal o ďalšom postupe rozhodnúť krízový štáb.