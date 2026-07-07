Nový hviezdny pár na obzore? Tak túto kombináciu by ste nečakali!

LOS ANGELES - Na prvý pohľad to vyzeralo ako bozk, ktorý neunikol objektívom paparazzom. Všetko je inak, než sa na prvý pohľad môže zdať!
Nový párik na obzore? Raperka Ice Spice a herec známy zo Spidermana Tobey Maguire stali témou číslo jeden po tom, čo sa v médiách a na sociálnych sieťach objavili zábery z prestížnej White Party Michaela Rubina v Hamptons. Na fotografiách dvojica stojí veľmi blízko pri sebe, čo mnohých presvedčilo o tom, že sa bozkávajú. V skutočnosti však nie je na žiadnom zo záberov jednoznačne vidieť, že by si vymenili bozk.
Napriek tomu sa internet rýchlo zaplnil dohadmi o tom, že medzi nimi preskočila iskra. Krátko po tom, ako sa fotografie začali šíriť, prišla reakcia aj zo strany Ice Spice. Jej zástupca prostredníctvom Loren Lorosa z relácie The Breakfast Club všetky špekulácie odmietol: „Uhol fotografie je zavádzajúci. Len si podávali vape a rozprávali sa.“ Vyjadril sa aj k ďalšiemu záberu, na ktorom sa zdá, že Maguire drží raperku za ruku.
Ani za tým vraj netreba hľadať nič viac: „Len ju zdravil na večierku.“ Fotografie medzitým rozdelili fanúšikov na dva tábory. Jedni sú presvedčení, že zábery hovoria jasnou rečou, zatiaľ čo druhí upozorňujú, že na hlučnom večierku je úplne bežné rozprávať sa z malej vzdialenosti, čo môže na fotografii pôsobiť zavádzajúco. Pozornosť vzbudil aj vekový rozdiel medzi dvojicou. Maguire má 51 rokov, Ice Spice 26, delí ich teda 25 rokov.
Začiatkom roka herca spájali s 20-ročnou modelkou a influencerkou Mishkou Silvou po tom, čo ich spolu videli na Super Bowle 2026. Jeho posledným verejne potvrdeným vzťahom bola modelka Tatiana Dieteman, s ktorou chodil v rokoch 2018 až 2021. Predtým bol takmer desať rokov ženatý s návrhárkou šperkov Jennifer Meyer. Ich manželstvo sa skončilo rozchodom v roku 2016, rozvod definitívne padol o štyri roky neskôr. Spolu majú dve deti – dcéru Ruby a syna Otisa.
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