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Veľké zmeny u Sajfu a Ostrihoňovej v Bruseli: Menia bývanie! V akom luxuse bude rodina bývať?

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(Zdroj: Instagram V.O.)
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BRUSEL - Okolo rodiny Mateja „Sajfu“ Cifru a jeho manželky Veroniky Ostrihoňovej je opäť rušno. Predčasom sa celá rodina presťahovala do Bruselu a teraz sa zdá, že opäť menia adresu bývania.

Veronika Ostrihoňová pôsobí v Bruseli od momentu, keď prijala pracovnú ponuku v európskych inštitúciách, kde pracuje ako europoslankyňa. Spolu s manželom Matejom „Sajfom“ Cifrom a deťmi  - Sarou a Šimonom si tam postupne budujú nový rodinný život. Hoci Sajfa naďalej pracuje v rádiu, vyžaduje si to časté pendlovanie medzi Bruselom a Bratislavou. Ich deti nastúpili dokonca do vzdelávacích zariadení v belgickej metropole. 

Počas víkendu známy moderátor zverejnil zábery zo sťahovania, ktoré prebehli v ich bruselskom zázemí. Sajfa zároveň k spoločnej fotografii, na ktorej je spolu s priateľmi - pomocnú ruku pri sťahovaní podal aj jeho brat Ján, ako aj Karolína Koščová, ktorá žije v Bruseli a pôsobí v Európskom parlamente, a Timotej Kováčik. V pozadí je viditeľné plne naložené sťahovacie auto. Sajfa k záberu pridal odkaz: „Ďakujem za pomoc“, zatiaľ čo Veronika situáciu okomentovala s nadhľadom: „Však ešte bude treba zariadovať a vybalovať, v lete prichádzame vo fitku váhy.“ Známy moderátor sa dokonca pochválil videom aj priamo z nového bytu, kde už sedí na novej sedačke v obývacej miestnosti. 

Matej Cifra a Veronika Ostrihoňová mena bývanie v Bruseli.
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Matej Cifra a Veronika Ostrihoňová mena bývanie v Bruseli.  (Zdroj: Instagram)

Zmeny v ich bruselskom bývaní tak naznačujú, že rodina si svoje zázemie v belgickej metropole ďalej prispôsobuje. Zároveň však dlhodobo uvádzajú, že domovom zostáva aj Slovensko, kde majú stále rodinné a pracovné väzby. Ich fungovanie tak ostáva rozdelené medzi Brusel a Bratislavu, pričom obaja často pendlujú medzi oboma krajinami.

Veľké zmeny u Sajfu a Ostrihoňovej v Bruseli: Menia bývanie! (Zdroj: FB/Sajfa/NL)

 

 

Viac o téme: BytMatej CifraVeronika Ostrihoňová
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