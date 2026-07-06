Alarmujúca správa UNICEF: Vojna v Sudáne za pol roka pripravila o život alebo zranila viac ako 300 detí

NEW YORK/CHARTÚM - Viac než 300 detí zahynulo alebo utrpelo zranenia za uplynulých šesť mesiacov v dôsledku vojny v Sudáne. Väčšinu obetí si vyžiadali útoky dronmi, oznámil v pondelok Detský fond OSN (UNICEF). Informuje o tom agentúra AP.
Deti v pasci vojny
Sudán sužuje občianska vojna medzi armádou a povstaleckými Silami rýchlej podpory (RSF) od apríla 2023. Boje sa v súčasnosti sústreďujú najmä v regiónoch Kordofán, Dárfúr a Modrý Níl. Podľa UNICEF majú útoky dronmi na svedomí približne 60 percent všetkých obetí. „Deti sa ocitajú v neúnavnom kolobehu násilia, vysídľovania a nedostatku,“ uviedol zástupca UNICEF pre Sudán Sheldon Yett.
OSN, Spojené štáty, Británia a ďalšie krajiny vyjadrili znepokojenie nad možnými zverstvami počas bojov o strategicky dôležité mesto al-Ubajjid, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom spájajúcim Dárfúr s hlavným mestom Chartúm.
Humanitárna katastrofa
Konflikt si podľa dostupných údajov vyžiadal najmenej 59.000 mŕtvych, približne 13 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a viaceré oblasti krajiny postihol hladomor. Humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 30 miliónov obyvateľov. OSN vyzvala všetky strany konfliktu, aby chránili civilistov a civilnú infraštruktúru, umožnili bezpečný, rýchly a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a prijali všetky možné opatrenia na ochranu detí pred dôsledkami bojov.