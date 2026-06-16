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OSN bije na poplach: V roku 2027 bude treba presídliť milióny utečencov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

ŽENEVA - V roku 2027 bude potrebné presídliť takmer 2,4 milióna utečencov a viacero krajín výrazne znížilo počet prijímacích miest, uviedol v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Informuje správa agentúry AFP.

UNHCR varoval pred chýbajúcimi možnosťami pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zároveň je pre nich rizikový pobyt v krajine, kde získali azyl. „Rozšírenie možností presídlenia je naliehavé a uskutočniteľné,“ povedala novinárom v Ženeve predstaviteľka UNHCR Jackie Keeganová.

„Zvýšenie kvót, zapojenie väčšieho počtu krajín a urýchlenie vybavovania žiadostí zabezpečí, že tento nástroj zachraňujúci životy pomôže väčšiemu počtu ľudí v núdzi,“ povedala Keeganová. UNHCR vo výročnej správe k presídľovaniu uviedol, že budúci rok bude potrebné presunúť 2,37 milióna ľudí z 43 krajín, ktorí získali azyl v 76 krajinách. Najpočetnejšiu skupinu tvoria utečenci z Afganistanu, nasleduje Južný Sudán, Sudán, Sýria a Rohingovia z Mjanmarska, ktorí žijú v Bangladéši. Ide o šesťpercentný pokles v porovnaní s vlaňajšou správou.

V roku 2025 odišlo do novej krajiny len približne 37.000 utečencov s pomocou UNHCR, čo predstavuje pokles oproti 116.000 v roku 2024. Čiastočne to súvisí so zmenou politiky USA po návrate prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Spojené štáty dovtedy patrili k najväčším prijímateľom presídlených utečencov. Keeganová zdôraznila, že k zníženiu kvót či zastaveniu programov pristúpili aj ďalšie štáty, ktoré dlhodobo podporovali presídľovanie. „Obnovenie záväzku ochrany a hľadanie riešení je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ dodala.

Viac o téme: UtečenciOSNUNHCR
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