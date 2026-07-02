Útok na 50 ton humanitárnej pomoci: OSN hlási katastrofu v Sudáne

CHARTÚM - Dronový útok na nákladné auto Organizácie Spojených národov (OSN) v Sudáne zničil 50 ton humanitárnej pomoci, uviedla vo štvrtok OSN. Píše správa agentúry AFP.
Sudán sa od apríla 2023 zmieta v občianskej vojne medzi armádou a polovojenskými silami rýchlej podpory (RSF). Podľa OSN si konflikt vyžiadal desaťtisíce obetí a svoje domovy muselo opustiť viac ako 12 miliónov ľudí. Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica vysoký komisár OSN pre utečencov Barham Sálih uviedol, že dronový útok, ktorý zasiahol nákladné vozidlo, sa odohral v stredu v štáte Západný Dárfúr. Vodič podľa jeho slov nebol zranený.
Útok zničil deky, kanistre, kuchynské súpravy, karimatky na spanie, plastové fólie a solárne lampy. „Všetko to bolo určené pre tých najzraniteľnejších ľudí, ktorých postihol konflikt,“ povedal Dujarric s tým, že tisíce z nich teraz zostanú bez naliehavej pomoci.