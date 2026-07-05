V Egypte otvorili nové veliteľské centrum armády: Najväčšie svojho druhu na svete

KÁHIRA - V Egypte v nedeľu slávnostne otvorili nové sídlo veliteľstva ozbrojených síl nazvané Oktagon (Osemuholník), ktoré je podľa odborníkov najväčšie svojho druhu na svete. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnil aj prezident a bývalý generál Abdal Fattáh Sísí, ktorý sa na verejnosti prvýkrát za viac ako desať rokov objavil vo vojenskej uniforme. Informovala o tom agentúra DPA.
Oktagon ako symbol moci
Na ceste do Oktagonu, ktorý označil za „dôkaz vôle národa, ktorý nepozná slovo nemožné“, sprevádzali Sísího aj útočné vrtuľníky. V centre si okrem iného prezrel vojenskú techniku. Názov Oktagon odkazuje na osem prepojených osempodlažných budov s osemuholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú "hlavnú budovu". Toto usporiadanie odkazuje na staroegyptskú architektúru a symbolizuje obranu štátu na všetky strany.
Za doteraz najväčšie bolo považované sídlo amerického ministerstva obrany neďaleko Washingtonu, prezývané Pentagón. Celková rozloha pozemku, na ktorom stojí Pentagón, je približne 2,36 kilometra štvorcového. Oktagon zaberá plochu približne 90 štvorcových kilometrov, čo je zhruba rozloha portugalského hlavného mesta Lisabon.
Komplex Oktagon sa nachádza v Novom administratívnom hlavnom meste, ktoré sa od roku 2015 buduje v púšti 45 kilometrov východne od Káhiry. Sísí novú metropolu predstavil ako súčasť rozvojového programu Egypt Vision 2030. Náklady na jej vybudovanie sa odhadujú v prepočte na 50 miliárd eur.
Egypt pritom sužuje v jedna z najhorších hospodárskych kríz za posledné desaťročia a v súčasnosti má zahraničný dlh vo výške okolo 143 miliárd eur. Podľa mnohých Egypťanov spôsobili túto krízu práve Sísího megaprojekty. Sísí sa chopil moci v roku 2013 po vojenskom prevrate. Egypt už roky pociťuje dôsledky vojen v susednom Pásme Gazy a v Sudáne, ako aj prebiehajúceho konfliktu v susednej Líbyi. Bezpečnostná situácia v samotnom Egypte je však od nepokojov počas revolúcie v roku 2011 relatívne stabilná.