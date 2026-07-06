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Tragédia v Bombaji: Silné dažde spôsobili pád budov, hlásia 6 obetí vrátane detí

Pracovníci odstraňuje strom, ktorý spadol na ulicu počas monzúnových dažďov v indickom Bombaji
Pracovníci odstraňuje strom, ktorý spadol na ulicu počas monzúnových dažďov v indickom Bombaji (Zdroj: TASR/AP/Rafiq Maqbool)
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TASR

BOMBAJ - Najmenej šesť ľudí vrátane piatich detí zahynulo v nedeľu po zrútení niekoľkých budov na východných predmestiach indického mesta Bombaj. Počet obetí silných dažďov sa tak opäť zvýšil, pričom počasie narušilo aj v dopravu a viedlo tiež k zatvorenie škôl. Informuje o tom agentúra Reuters.

V Bombaji sa zrútili dva až tri viacpodlažné domy v chudobnej štvrti. Pod rozvalinami zahynulo päť malých detí a jedna žena, uviedli tamojšie úrady. Dažde okrem toho spôsobili zosuvy pôdy na rýchlostnej ceste spájajúcej Bombaj s Púnou, čo viedlo k narušeniu dopravy medzi týmito dvomi mestami.

Okrem cestnej dopravy boli narušené aj letecké spoje a zrušené diaľkové vlakové spoje vrátane tých, ktoré premávajú medzi Bombajom a Púnou. Na záberoch miestnych médií vidno obyvateľov brodiacich sa zaplavenými ulicami, zatiaľ čo školy a vysoké školy boli v pondelok zatvorené. V dôsledku silných dažďov popadali aj stromy, ktoré od konca júna usmrtili troch ľudí, uvádzajú miestne médiá.

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