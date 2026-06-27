Dve ázijské krajiny zasiahlo silné ZEMETRASENIE: Po PEKLE vo Venezuele prišli otrasy s magnitúdou 6,1!

KÁBUL - Východ Afganistanu a časti Pakistanu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1. Uviedol to v sobotu Americký geologický úrad (USGS), píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
Zemetrasenie zasiahlo afganské východné provincie Chóst a Nangarhár. Pocítili ho aj obyvatelia pakistanskej provincie Chajbar Paštúnchwá a hlavného mesta Islamabad. Bezprostredne neboli hlásené škody ani stráty na životoch.
Epicentrum zemetrasenia bolo podľa USGS na severovýchode Afganistanu v hĺbke viac ako 200 kilometrov. Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) zas uvádza, že bolo v hĺbke 100 kilometrov a prišlo po tom, čo predtým časti Pakistanu zasiahlo slabšie zemetrasenie s magnitúdou 5,4.
Afganistan často postihujú zemetrasenia, a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska. Koncom augusta minulého roku pri jednom z najsmrteľnejších zemetrasení v histórii Afganistanu zahynulo približne 2200 ľudí a ďalších viac ako 3600 utrpelo poranenia.