Guterres varuje OSN: Umelá inteligencia napreduje rýchlejšie, než ju dokážeme regulovať a pochopiť

ŽENEVA - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok varoval, že už nie je možné držať krok s rýchlym vývojom umelej inteligencie, keď súčasne zdôraznil potrebu globálneho zosúladenia pravidiel na zníženie potenciálnych rizík, najmä pre deti. Informuje o tom agentúra Reuters.
AI mení svet rýchlejšie než stíhame reagovať
„Technológia, ktorá dokáže zmeniť ekonomiky, trh práce, výsledky volieb a rovnováhu bezpečnosti sa vyvíja rýchlejšie, než dokážeme sledovať, a to sa týka aj ľudí, ktorí ju budujú,“ povedal Guterres delegátom v rámci prvého globálneho dialógu na vládnej úrovni o umelej inteligencii v Ženeve. „Inovácie potrebujú ochranné opatrenia... Ak má byť umelá inteligencia výkonná, musí podliehať regulácii,“ skonštatoval šéf OSN.
Cieľom dvojdňového globálneho dialógu OSN o správe umelej inteligencie v Ženeve nie je vypracovať zmluvu. Ide skôr o diskusiu o stanovení pravidiel na zmiernenie potenciálnych škôd spôsobených umelou inteligenciou a zároveň využiť príležitosti, ktoré prináša.
Odborníci pripravujú globálne hodnotenie AI
Delegáti budú posudzovať správu nezávislého vedeckého panelu pozostávajúceho zo 40 odborníkov, ktorý podporuje OSN a ktorý predstaví svoje zistenia z prvého globálneho nezávislého posúdenia umelej inteligencie. Na budúci rok sa plánuje vypracovanie komplexnejšej správy a tiež druhé globálne stretnutie v New Yorku.