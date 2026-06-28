Desivá smrť: Chlapca (†5) uniesol lev a zožral ho! Pozostatky našli vo zvratkoch šelmy

NAÍ DILLÍ - Večerná cesta po mlieko sa v indickej dedine zmenila na tragédiu. Päťročného chlapca priamo z náručia starého otca vyrvala levica a odniesla ho do lesa. Napriek okamžitej pátracej akcii sa dieťa zachrániť nepodarilo.
Dedinčania sa levicu snažili zastaviť
K útoku došlo v utorok večer v dedine Chaturi v okrese Amreli neďaleko pohoria Gir na západe Indie. Päťročný Jian sa so starým otcom vybral kúpiť mlieko, keď na nich nečakane zaútočila levica.
Zviera dieťa schmatlo a odnieslo do lesa. Miestni obyvatelia vyzbrojení palicami sa okamžite vydali za šelmou, no chlapca sa im nepodarilo zachrániť. O tragédii informoval britský denník Daily Mirror.
Telo našli takmer kilometer od miesta útoku
Telo päťročného chlapca objavili približne kilometer od miesta, kde levica zaútočila. Podľa miestnych úradov bolo celé od krvi.
Lesníci následne počas nočnej operácie odchytili päť levov. Úrady uviedli, že časť pozostatkov dieťaťa našli aj vo zvratkoch jednej zo šeliem. Nariadené boli forenzné testy, ktoré majú tieto zistenia potvrdiť.
Ide už o tretí útok za posledný mesiac
Podľa miestnych úradov ide už o tretí útok leva na človeka v okrese Amreli za posledný mesiac.
Zástupca lesnej správy Kapil Bhatia uviedol, že po tragédii okamžite spustili rozsiahlu pátraciu akciu. Pri odchyte zvierat použili uspávacie strely.
Obyvatelia žiadajú väčšiu ochranu
Miestni obyvatelia kritizujú úrady za čoraz častejšie stretávanie ľudí s levmi a požadujú účinnejšie bezpečnostné opatrenia.
Úrady zatiaľ odporúčajú dedinčanom, aby sa po zotmení nepohybovali osamote a pri pohybe vonku nosili palice alebo baterky.
Odborníci radia neutekať
Oblasť pohoria Gir je domovom poslednej voľne žijúcej populácie ázijských levov na svete. Nie je však potvrdené, či útok spáchal práve jedinec z tejto populácie.
Experti zároveň upozorňujú, že pri stretnutí s levom je najväčšou chybou panický útek. „Nikdy neutekajte. Ak lev zaútočí alebo sa k vám približuje, zostaňte stáť. Hoci je to mimoriadne desivé, útek môže v zvierati vyvolať lovecký inštinkt,“ odporúčajú odborníci.