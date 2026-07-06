Južná Európa v plameňoch: Lesné požiare ničia tisíce hektárov, museli evakuovať tisícky ľudí

PARÍŽ - Viaceré regióny v južnej Európe aj v pondelok sužujú lesné požiare, pre ktoré museli evakuovať tisícky ľudí naprieč Portugalskom, Španielskom, Francúzskom a Gréckom. Plamene tam doteraz zničili územie s rozlohou asi 19.000 hektárov. Informuje o tom agentúra AFP.
Francúzsko bojuje s požiarom
V juhozápadnom Francúzsku neďaleko mesta Perpignan bojuje 700 hasičov s leteckou podporou s požiarom v ťažko prístupnej odľahlej oblasti. Z jeho okolia už museli evakuovať 10.000 ľudí. Podľa miestnych úradov sa požiar rýchlo šíri pre vietor, panujúce mimoriadne teplé počasie a intenzívne sucho. Od nedeľňajšieho rána sa jeho plocha takmer strojnásobila a spálil už 4600 hektárov.
Teploty majú v južnej Európe v najbližších dňoch opäť stúpať a miestne úrady upozornili, že pre klimatické zmeny začína sezóna letných požiarov o mesiac skôr. „Klimatické zmeny sú tu, pociťujeme ich dôsledky a to je ešte len začiatok júla,“ povedal plukovník francúzskeho hasičského zboru Eric Belgioino. Ľudí žijúcich v Pyrenejach vyzval, aby sa preventívne na to pripravili a znížili tým riziko vzniku požiarov.
Tour de France v obmedzeniach
Pre šíriaci sa lesný požiar organizátori cyklistických pretekov Tour de France zakázali účasť divákov počas pondelkovej horskej etapy cez Pyreneje zo Španielska do Francúzska. Horí približne 70 kilometrov od lyžiarskeho strediska Les Angles, kde budú cyklisti finišovať, na približne 1500 hektároch pôdy a vyžiadal si nasadenie približne 700 hasičov.
Požiare naprieč južnou Európou
V Španielsku horí aj pri katalánskom pobreží Costa Brava, kde už zhorelo 2200 hektárov. Hasičom tam prácu komplikujú stúpajúce teploty. V Grécku cez víkend plamene lesného požiaru zničili dve továrne pri Solúne na severe krajiny. Úrady museli evakuovať ich okolie a obyvateľov vyzvali, aby mali zatvorené okná. Portugalské záchranné služby oznámili, že dostali pod kontrolu 80 percent lesného požiaru, ktorý zničil približne 13.000 hektárov lesov a krovinatých porastov na severe krajiny. Menšie požiare hlásia aj v Chorvátsku, kde zhoreli stovky hektárov lesov, viníc a krovinatých porastov na ostrove Hvar. Hasiči zasahujú aj pri albánskom meste Tale.