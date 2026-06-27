Mladú influencerku (23) obvinili z vraždy: Zadržali ju na letisku, hrozí jej POPRAVA!

DUBAJ - Mladá Britka Brooke George (23) čelí v Dubaji obvineniu z vraždy a podľa tamojších zákonov jej hrozí trest smrti zastrelením. Bývalá predavačka z obchodného domu John Lewis a influencerka s takmer 100‑tisíc sledovateľmi na TikToku mala podľa obžaloby dobodať 26‑ročného Brita, ktorého spoznala na internete. Organizácia Detained in Dubai, ktorá zastupuje jej rodinu, tvrdí, že Brooke konala v sebaobrane.
Brooke sa s mužom zoznámila cez Facebook. Ten jej mal v Dubaji zariadiť fotenie a ponúknuť spoluprácu. Prvá návšteva trvala týždeň a podľa Brooke bola „najlepším časom jej života“. Druhá cesta však skončila katastrofou, píšu noviny Mirror. Po spoločnom večeri v Caffreys Bar v Jumeirah Village sa podľa Brooke v apartmáne strhla hádka a následne útok. Tvrdí, že bola napadnutá a v panike siahla po kuchynskom noži, ktorý mala nablízku.
S pomocou priateľov si údajne vybavila letenku domov, no v skorých ranných hodinách 22. júna ju na letisku v Dubaji zadržali. Bola obvinená z vraždy a odvtedy je vo väzbe v obávanej väznici Bur Dubai. Podľa jej výpovede jej po zatknutí odmietli právnika, a dokonca ju mali prinútiť vyzliecť sa pred mužskými policajtmi bez prítomnosti žien.
Matka má o ňu strach, prípad sleduje aj popredná obhajkyňa ľudských práv
Rodina opisuje, že mladá Britka je „úplne vydesená“. „Ako matka mám obrovský strach o jej bezpečie. Dcéra, s ktorou som vtedy hovorila, bola úplne vystrašená. Verím, že sa len snažila dostať domov a preč od toho, čo sa jej stalo,“ uviedla Brookeina mama Thereza.
Popredná obhajkyňa ľudských práv Radha Stirling vyzvala úrady, aby Brooke prepustili na kauciu a vyšetrovali ju ako obeť domáceho násilia, nie ako páchateľku. „Úrady musia brať jej tvrdenia rovnako vážne ako obvinenie z vraždy. Viacerí svedkovia videli jej zranenia bezprostredne po incidente,“ uviedla.
Stirling zároveň upozornila na rastúci počet prípadov, keď sú mladé ženy, influencerky či cestovateľky lákané do Dubaja pod zámienkou práce alebo luxusného života, no neskôr hovoria o nátlaku, násilí, sexuálnom zneužívaní či vykorisťovaní. Pripomenula, že v Spojených arabských emirátoch boli ženy v minulosti trestne stíhané aj po tom, čo nahlásili znásilnenie alebo domáce násilie. Ako príklad uviedli prípad Írky Tori Towey, ktorá bola zadržaná po tom, čo sa pokúsila utiecť pred násilným partnerom. „Brooke musí dostať ochranu, lekársku starostlivosť, právne zastúpenie a okamžitú konzulárnu pomoc,“ dodala Stirling.
Ak bude Brooke George uznaná vinnou z vraždy, podľa dubajských zákonov jej hrozí poprava zastrelením. Britské ministerstvo zahraničia prípad sleduje, no zatiaľ sa nevyjadrilo.