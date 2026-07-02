Sýrsky minister Šajbání sa v Bejrúte stretol so spojencom Hizballáhu Berrím

BEJRÚT - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa vo štvrtok v Bejrúte stretol s predsedom libanonského parlamentu a spojencom militantného hnutia Hizballáh Nabíhom Berrím. Agentúra AFP informuje, že išlo o ich prvé stretnutie.
Napäté rokovania o vzťahoch a Hizballáhu
Šajbání pricestoval do Bejrútu po tom, čo Sýria odmietla, že by chcela vojensky zasiahnuť v Libanone. Americký prezident Donald Trump v uplynulej dobe opakovane povedal, že Sýria by sa „mohla postarať o Hizballáh,“ pričom kritizoval konanie Izraela v jeho vojne proti libanonskému hnutiu. Avšak dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara vyhlásil, že nemá v úmysle zasiahnuť alebo otvárať staré rany. Šéf sýrskej diplomacie sa počas svojej druhej návštevy Libanonu stretol s tamojším prezidentom Džúzífom Awnom a následne s Berrím.
Jeho návšteva Libanonu v októbri 2025 bola prvou zo strany vysokopostaveného predstaviteľa Sýrie od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024, čo otvorilo novú kapitolu vo vzťahoch medzi Sýriou a Libanonom. Sýriu v máji tohto roka navštívil libanonský premiér Nawáf Salám.
Sýria hlási zásahy proti údajným bunkám
Noví sýrski predstavitelia sú nepriateľskí voči Hizballáhu, ktorý bol spojencom Asada, a oznámili zadržania údajných buniek spájaných s týmto ozbrojeným hnutím. Hizballáh odmieta, že by mal v Sýrii nejakú prítomnosť. AFP objasňuje, že od roka 2024 sú niekdajšie sýrske zásobovacie trasy Hizballáhu prerušené a podľa tamojších orgánov sa podarilo zmariť niekoľko pokusov o pašovanie zbraní do Libanonu.
Sýrska armáda kedysi okupovala Libanon
Sýrska armáda zasiahla v Libanone počas tamojšej občianskej vojny v roku 1976 pod zámienkou „obnovy poriadku“ a ochrany palestínskych a niektorých libanonských politických skupín. Sýrska armáda potom okupovala rozsiahle územie Libanonu až do roku 2005 a opustila ho po masívnych protestoch po vražde bývalého premiéra Rafíka Harírího.
Libanon a Sýria vo februári 2026 uzavreli dohodu o vydaní približne 300 odsúdených osôb do Damasku. V preplnených libanonských väzniciach sa nachádza viac ako 2200 Sýrčanov, ktorí sú zadržiavaní pre rôzne obvinenia. Po prvej Šajbáního návšteve presunuli do Sýrie viac než 250 väzňov, informuje AFP.