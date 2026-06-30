Napätie pokračuje: Trumpovi vyslanci sú v Katare, s Iránom však rokovať nebudú

DAUHA - Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff a poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner pricestovali do Kataru, no nezapoja sa do priamych rokovaní s iránskymi predstaviteľmi, uviedol v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí. Informuje správa agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
„Pán Steve Witkoff a pán Jared Kushner sú tu v Dauhe, aby sa stretli so sprostredkovateľmi, s katarskými predstaviteľmi. Rokovania sa budú týkať všetkých regionálnych otázok... vrátane, samozrejme, Iránu, ale aj Libanonu,“ objasnil hovorca. „Nie sú tu na rokovania s Iráncami,“ dodal. „Podľa toho čo viem, v najbližších dňoch nie sú naplánované žiadne priame rokovania medzi týmito dvoma stranami,“ povedal s tým, že nevie ani o žiadnych stretnutiach na vysokej úrovni.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť v utorok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí následne uviedol, že delegácia iránskych odborníkov tento týždeň odcestuje do katarskej Dauhy, kde bude rokovať o implementácii memoranda o porozumení, ktoré Teherán podpísal s USA začiatkom mesiaca.
Bakájí však poprel Trumpove tvrdenie
Bakájí však poprel Trumpove tvrdenie, keď povedal, že Irán nebude mať v najbližších dňoch „nijaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni“. Hovorca katarského rezortu diplomacie objasnil, že iránska delegácia pricestuje do Dauhy v závislosti od priebehu rokovaní, ale v súčasnosti sa v Katare podľa neho nenachádza žiadna delegácia na vysokej úrovni.
Takzvané technické rokovania medzi nižšie postavenými predstaviteľmi krajín zahŕňajú oblasť jadrovej energetiky, hospodárstva a bezpečnosti. Katarský hovorca tiež uviedol, že dosiaľ nepreviedli Teheránu šesť miliárd dolárov zmrazených iránskych aktív. V súvislosti s plavbou cez Hormuzský prieliv spolupracuje Katar s Ománom na zaistení bezpečného prechodu lodí cez túto strategickú námornú trasu.