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Netanjahu vyslal jasný odkaz: Izrael zostáva v Libanone, kým Hizballáh neustúpi

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Nathan Howard/Pool Photo via AP)
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TASR

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok navštívil ozbrojené sily svojej krajiny v južnom Libanone. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že izraelské jednotky zostanú v tejto oblasti dovtedy, kým bude proiránske militantné hnutie Hizballáh predstavovať hrozbu. Informuje agentúra AFP.

„Naše stanovisko je jasné: neopustíme južný Libanon, kým táto hrozba nezmizne. A pokiaľ tu ozbrojený Hizballáh bude a bude nás ohrozovať, zostaneme tu,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia svojej kancelárie. „Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon a my hovoríme Iránu a Hizballáhu: opustite toto miesto, už sem nepatríte... Existujú dva suverénne štáty, ktoré chcú žiť v mieri,“ dodal premiér.

Libanon a Izrael v piatok podpísali rámcovú dohodu

Netanjahuove vyjadrenie prišlo po tom, ako Libanon a Izrael v piatok podpísali rámcovú dohodu vo Washingtone. Jej cieľom je „trvalý mier a bezpečnosť“ medzi krajinami a počíta aj s postupným stiahnutím izraelských vojakov z niektorých častí južného Libanonu súbežne s nasadením libanonskej armády.

Izraelský premiér už pred utorkovou návštevou avizoval, že izraelské ozbrojené sily zostanú v tzv. nárazníkovej zóne v južnom Libanone aj v rámci piatkovej dohody. Uviedol, že obe krajiny sa dohodli na dvoch oblastiach v blízkosti tzv. žltej línie, kde sa ako súčasť pilotného projektu uskutoční odzbrojenie Hizballáhu a odovzdanie kontroly libanonskej armáde. Vodca Hizballáhu Naím Kásim túto rámcovú dohodu v sobotu odmietol.

Viac o téme: IzraelLibanonBenjamin NetanjahuHizballáh
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