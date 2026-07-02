Poľsko zvažuje návrat brannej povinnosti: Pribúdajú signály o obnovení základnej vojenskej služby

VARŠAVA - V Poľsku pribúdajú náznaky možného obnovenia povinnej základnej vojenskej služby. Nová štátna tajomníčka ministra obrany Magdalena Sobkowiak-Czarnecká jej návrat nevylúčila a o tejto možnosti sa čoraz častejšie hovorí aj v armáde. Upozornil na to denník Rzeczpospolita.
Povinná vojenská služba v Poľsku nikdy nebola zrušená. V roku 2008 ju len pozastavili a prestali povolávať brancov. Krajina však každoročne organizuje tzv. vojenskú kvalifikáciu, počas ktorej komisie posudzujú zdravotnú spôsobilosť občanov od 19. roku života na prípadnú vojenskú službu. Zástancovia obnovenia brannej povinnosti argumentujú potrebou budovania vojenských záloh. Poľsko má v súčasnosti viac ako 200.000 profesionálnych vojakov a dobrovoľníkov, no podľa odhadov by v prípade vojny potrebovalo zmobilizovať ďalších približne 500.000 ľudí.
Ministerstvo obrany ani generálny štáb zatiaľ nezverejnili odhady nákladov na prípadné obnovenie povinnej služby. Armáda však potvrdila, že disponuje plánmi umožňujúcimi realizáciu všeobecnej brannej povinnosti. Rezort obrany uviedol, že o prípadnom obnovení povinnej služby by rozhodoval prezident na návrh vlády. Takýto krok by musel zohľadňovať potreby ozbrojených síl a vychádzať zo zákona o obrane vlasti.