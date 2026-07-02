Dočká sa Slovensko nových vlakov? Poľsko predstavilo ambicióznu víziu dopravy

VARŠAVA - Poľské ministerstvo infraštruktúry v pondelok predstavilo návrh vízie železničnej dopravy, na základe ktorej má byť od roku 2030 v krajine postupne zavedený pravidelný takt vlakov, jednoduchšie prestupy či dlhodobá stabilita železničných spojení. Koncepcia Horizontálneho grafikonu dopravy (HRJ) počíta aj s viacerými medzinárodnými linkami smerujúcimi na Slovensko.
Autori projektu uviedli, že vlaky na hlavných trasách by mali premávať v pravidelných intervaloch, napríklad každú hodinu alebo každé dve. Súčasťou vízie je koordinácia diaľkovej, regionálnej a prímestskej dopravy, rozvoj vysokorýchlostných tratí a rast počtu cestujúcich v diaľkovej doprave na viac ako 140 miliónov ročne do roku 2035.
V schéme budúcej siete sú aj spojenia vedúce na Slovensko vrátane trasy Krakov - Košice a linky smerujúcej cez Žilinu a Bratislavu do Viedne. Expert na železničnú dopravu žijúci v Poľsku Peter Jančovič však upozornil, že HRJ treba vnímať predovšetkým ako dlhodobú víziu. „Nie je to konkrétny plán, ale skôr vízia, kde by poľská železničná doprava chcela byť v roku 2035,“ uviedol.
Krakov–Košice ako reálna linka
Za najreálnejší považuje projekt obnovenia železničného spojenia medzi Krakovom a Košicami. Podľa jeho informácií existujú plány na zavedenie linky ešte pred rokom 2035, aj keď presný termín zatiaľ nie je známy. Úspech projektu bude podľa neho závisieť aj od modernizácie infraštruktúry na slovenskej strane.
Bratislava zatiaľ len vízia
Menej realisticky vidí spojenie z Poľska do Bratislavy cez Žilinu. „To je zatiaľ skutočne vízia,“ povedal. V koncepcii je tiež spomenutá linka Muszyna - Poprad cez Starú Ľubovňu, ktorá zatiaľ funguje len počas letných prázdnin a zimnej turistickej sezóny. „Zatiaľ nie je jasné, kedy by táto linka mohla fungovať na pravidelnej dennej báze tak, aby sa dala využívať nielen turisticky, ale aj na bežné potreby a aby sa krajiny skutočne lepšie prepojili,“ dodal Jančovič.
Lepšie železničné prepojenie medzi oboma krajinami by podľa odborníka mohlo mať významné ekonomické aj turistické prínosy. „Regióny Košíc, Prešova, Krakova či Nowého Saczu majú univerzity, priemysel aj technologické firmy. Tým, že sa tieto regióny prepoja, to môže pomôcť ekonomike, cestovnému ruchu aj využívaniu pracovných príležitostí na oboch stranách hranice,“ skonštatoval.